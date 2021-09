Can Misses no resiste otro verano a las cuatro

Luego estáel asunto ‘grada supletoria’. Que buena parte de los sectores en los que se ubica el público se sustenten sobre andamios da, cuanto menos, sustillo. Sobre todo cuando a algunos aficionados se les ocurre la brillante idea de ponerse a patear la estructura en cada saque de esquina, como si aquello fuera un tablao flamenco. Cuando aquello empezó a temblar dejó de ser gracioso y ya no hubo que lamentar muchos más terremotos durante el encuentro.

Aunque claro, con tanto abanico en la grada, un calor infernal y la música a todo tren –el equipo de sonido de Can Misses está a la altura de las mejores discotecas de la isla– es lógico que a más de uno le dé por marcarse unos pases de baile, sobre todo los aficionados más fervorosos del conjunto vizcaíno.

Los abonados celestes, que no pudieron sentarse en sus butacas por las medidas sanitarias, asistieron patidifusos al gol del Amorebieta. Algunos seguían tarareando el ‘Pepas’ de Farruko, que sonó a toda pastilla (nótese el rintintín para quien la conozca) por los altavoces, cuando el bueno de Germán Parreño salió ‘a por uvas’ regalando el 0-1 a los zornotzarras.

La escuadra ibicenca reaccionó al son de los aplausos de una afición volcada con su equipo y comandó multitud de ofensivas, casi todas ellas, desafortunadamente, inofensivas para el otro debutante. El Amorebieta no sabía por dónde le llovían las ocasiones en contra, pero tuvo la fortuna de su lado y salió indemne del estadio ibicenco. Bueno, indemne no, con un inicio de insolación como admitieron desde la expedición vizcaína fuera de micrófonos. No hay quien aguante otro partido a las cuatro, con 35 grados y con la humedad pitiusa.

CALOR TERRIBLE HASTA EN EL PALCO DE AUTORIDADES. Can Misses fue ayer una auténtica olla a presión por las altas temperaturas y la humedad. Muchos utilizaron sombreros, trapos y abanicos contra el calor. Arriba, Vicent Marí junto a Amadeo Salvo y Rafa Ruiz. A la izquierda, un grupo de aficionados del Amorebieta.