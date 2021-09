El Trofeo Iniciación Volkswagen, organizado por el Club Náutico Ibiza y reservado a embarcaciones de la clase Optimist, se clausuró con la victoria en aguas de Talamanca en la clasificación general de la Clase Optimist sub 15, sub 13 y sub 11 de Adrián Tempera, quien sumó 7 puntos, siendo la segunda clasificada y primera sub-11 Samara Salgado, con 9 puntos, mientras que la tercera posición fue para Eloy Muñoz, con 12 puntos. El vencedor en la categoría iniciación fue Day Yanis, con 4 puntos, seguido de Sergio Samper, con 7 puntos, que fue segundo, Mateo Aguirres, con 11 puntos, que acabó tercero.