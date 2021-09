Salvo: «La zona de autoridades es la única del mundo que está sin cubrir»

«Podríamos poner una chapuza pero tapamos el tiro de cámara del Var, de las televisiones máster y de las líneas del fuera de juego», añadió Salvo, antes de advertir que «Can Misses nunca ha tenido más asientos cubiertos que ahora, 900 [en la grada Portinatx] por 500 de antes». «En las otras gradas no hay espacio suficiente, la única solución para tener un espacio cubierto grande habría sido tirar la tribuna y haber hecho como en la grada Portinatx, pero no podíamos derribar nada que no fuera la cubierta de la unidad móvil por el convenio con el Ayuntamiento», argumentó, antes de reconocer que la falta de cubiertas en la tribuna es algo anómalo en un estadio de fútbol profesional.

«La zona de autoridades es la única del mundo que está sin cubrir, pero es lo que tenemos, y demasiado bien ha quedado para lo que había. No podemos cubrir más porque no hay espacio para apoyar vigas o pilares, y aunque los hubiera tapamos las cámaras. Lo lógico era haber derribado la tribuna y haber hecho una de gradas portátiles», reiteró.

Por otro lado, aseguró que esta temporada no se podrá llevar a cabo el proyecto de iluminación artificial para las retransmisiones de LaLiga, que requiere de una amplia reforma, por lo que se adecuará una instalación provisional de apoyo para alcanzar los 600 lúmenes necesarios para las emisiones en horario nocturno. Por este motivo, la UD Ibiza solicitará jugar lo más temprano posible en horarios vespertinos, como este domingo frente al Amorebieta (16 horas).