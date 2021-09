Pape Diop: «Nunca me han regalado nada y en la UD Ibiza no espero menos»

«No me han regalado nada desde que empecé en Francia. Luego en España he tenido que ganarme el puesto en todos los sitios donde he estado y aquí no espero menos. Yo no vivo del pasado, lo que he hecho ya está hecho y ahora hay que competir aquí, ser uno más», reflexionó con humildad el senegalés, que puede actuar «en todas las posiciones del centro del campo», como admitió tras recibir los elogios del presidente de la UD Ibiza.

Amadeo Salvo destacó que Diop «siempre cumple sus contratos» y que «siempre se integra muy bien» en los clubes en los que ha militado. «Buscamos este perfil de futbolista, comprometido e implicado. Era un perfil fundamental para nosotros, con su experiencia, calidad futbolística y cómo es como persona. Me gustaría que estuviera varios años con nosotros y que cuando dejara el fútbol que lo hiciera en el Ibiza», subrayó el mandatario valenciano.

Diop confesó su «sorpresa» por el «alto nivel» de la plantilla que dirige Carcedo. A pesar de ser un equipo recién ascendido a Segunda y que el veterano mediocentro ha jugado las 10 últimas temporadas en Primera, el proyecto le sedujo por su «ambición» y por estar rodeado de «gente de fútbol». «Tuve varias ofertas y creo que he elegido la mejor», admitió.

«Cuando llegué sí que me sorprendió el nivel, hay jugadores con muchísima calidad, un buen grupo humano y el cuerpo técnico trabaja muy bien. Hay todos los elementos para poder hacer una gran temporada», enfatizó el senegalés, que ve mucho más igualada LaLiga Smartbank que la máxima división. «Se puede ganar a cualquiera. Todos los equipos podemos competir y ganar, se está viendo en los resultados. Tenemos que enfocarnos en el partido a partido y te aseguro que vamos a salir en cada partido a ganar, en casa y fuera», puntualizó.