Mateusz Bogusz, con Polonia, baja sensible frente al Amorebieta

Juan Carlos Carcedo tendrá este domingo una baja muy sensible en ataque para recibir al Amorebieta en el Estadio Can Misses-Power Electronics (16 horas). El mediapunta Mateusz Bogusz, autor de un doblete frente al Málaga en el estreno del equipo ante su afición, viajó ayer con la selección sub 21 de Polonia para disputar dos encuentros de clasificación para la UEFA Euro 2023 U21. El futbolista de 20 años, nuevo ídolo de los celestes por su extraordinaria calidad y olfato goleador –suma dos goles en Liga y anotó tres en pretemporada–, disputa hoy el primero de los partidos con su selección frente a Letonia (Jelgava, 16 horas), mientras que el martes se medirá al combinado de Israel (Lublin, 20 horas) antes de regresar a la isla a mediados de semana.