La UD Ibiza-HC Ibiza apuesta por un proyecto «continuista y renovado»

La UD Ibiza-HC Ibiza dio a conocer este miércoles en un acto celebrado en el Hotel Garbi, en Platja d’en Bossa, las renovaciones de dos jugadores muy apreciados por la entidad, como es el caso del cancerbero Juan Gamallo, y del goleador ibicenco Marc Torres, que continuarán ligados a la disciplina de la entidad celeste para seguir compitiendo con el equipo isleño en la División de Honor Plata.

Asimismo, el club ibicenco presentó a uno de sus nuevos refuerzos para esta temporada, como es el joven central Francisco Javier Bodí, un jugador de 20 años con una gran proyección deportiva, formado en la cantera del Agustinos y con experiencia, pese a su juventud, en la Liga Asobal, en la que defendió los colores del BM Guadalajara.

Hugo Suárez, director deportivo de la UD Ibiza- HC Ibiza, puso de manifiesto la satisfacción de poder contar esta temporada con una plantilla que «competitiva» y que «se ha reforzado muy bien».

«La idea del club es de continuidad. Y hemos hecho un esfuerzo para que tanto Juan Gamallo como Marc Torres, dos de los puntales del equipo el año pasado, estén aquí. La idea es la misma con Bodí, que esperamos que se quede aquí con nosotros unos cuantos años, porque queremos que es un jugador importante y queremos darle la confianza y la notoriedad que el equipo requiere de él», subrayó Hugo Suaréz.

Unanimidad en una gran plantilla

Juan Gamallo, emblemático portero del conjunto ibicenco, se mostró entusiasmado con su renovación y declaró sobre su continuidad: «Todo el mundo sabe lo que significan para mí el HC Ibiza y la isla. Estoy muy contento de seguir un año más aquí porque creo que el proyecto que han hecho en los últimos cuatro años es muy interesante. Y no puedo estar más que agradecido».

Además, el guardameta del equipo isleño aseguró que «se ha hecho una plantilla muy buena», tanto «a nivel deportivo» como «de vestuario», que para él «es lo más importante».

«Creo que este año sí que vamos a poder disfrutar mucho todos y, ojalá, que vengan buenos resultados porque el cambio ha sido bastante grande y creo que no podría estar en mejor lugar», concluyó Gamallo.

Por su parte, Marc Torres, reconoció que el equipo se ha «reforzado» y que cree que el club «ha acertado» con los nuevos refuerzos.

«Es un grupo posiblemente con más calidad que el año pasado y esperamos hacer una buena temporada, sabiendo que la Liga va a ser más competitiva que la del año pasado porque ya no nos van a regalar nada. Espero aportar intensidad tanto en defensa como en ataque, como siempre suelo hacer», indicó el ibicenco

Francisco Javier Bodí, cuyo rostro refleja ilusión y ganas de vivir con intensidad esta nueva aventura en la isla de Ibiza, señaló sobre su desembarco en el proyecto de la UD Ibiza-HC Ibiza: «Cuando me llamó Hugo y me contó el objetivo que tenía el club, no dudé mucho en decidir venir aquí y cambiar de aires. Como soy de Alicante necesito un poco el mar para vivir y en Guadaljara eso estaba difícil».

El joven central del conjunto celeste, afirmó que estaba «muy contento» de estar aquí, ya que la UD Ibiza-HC Ibiza ha hecho para esta temporada «un equipazo».