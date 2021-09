Enric Mas da el susto con una caída en la Vuelta

No puede ser que Odd Christian Eiking, un corredor que hasta ahora no había presentado ninguna credencial interesante para liderar una carrera como la ronda española, esté al frente de la Vuelta. Este martes, camino de Santa Cruz de Bezana, donde acabó la 16ª etapa, totalmente por territorios cántabros no ocurrió nada, aparte de la fuga consentida y una caída múltiple a los 3 kilómetros de iniciarse la competición en la que se vio envuelto, entre otros, Enric Mas.

Pero es que no pasó nada interesante entre los favoritos el domingo en Ávila ni el sábado por Extremadura. En Cantabria estaba casi cantada una llegada al esprint, con la tercera victoria de Jakobsen, el gran triunfador en el escenario de los velocistas, en el día de su 25 cumpleaños, abrazo con su madre, que lo esperaba en la meta. Pero la etapa no hizo otra cosa que unirse a esta colección de jornadas en las que no ocurre nada. Cinco etapas en seis días.

En condiciones normales, Eiking nunca habría llegado de rojo a los Lagos, este miércoles. Y si se da el caso, si sigue fallando todo, que el noruego resiste al frente de la general en lo alto de Covadonga entonces sí que estará ocurriendo algo muy grave aunque él repita «que es imposible que aguante porque la etapa asturiana es demasiado dura para mí».

Roglic, mucho más descansado

A Roglic le ha ido de perlas que el noruego haya estado tantos días líder porque ha ahorrado trabajo al Jumbo y él se ha librado de asistir a las sesiones de podio y de conferencias de prensa; más horas de descanso. A Mas le ha faltado terreno, o igual fuerzas para atacar, o está tan fuerte o tácticamente tan decidido a jugarse su suerte en las cumbres asturianas que ha querido tomarse con calma el viaje por Andalucía, Extremadura y Ávila. Y en es su situación tampoco hay que olvidar que solo son seis en el equipo, que Alejandro Valverde es irremplazable y que más vale jugársela en una etapa marcada en rojo que ir tirando dardos, envenenados o no, el resto de días. Pero que no tenga que arrepentirse o que siga viéndose que algo está fallando a todos los niveles.