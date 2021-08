El volantista Marc Cardona se pasa a los banquillos con solo 19 años

Cardona iba para estrella. El pitiuso llegó a figurar en el ‘top ten’ mundial júnior hace poco más de dos años, confirmándose como una de las grandes promesas internacionales de este deporte y siguiendo los pasos de figuras como los olímpicos Pablo Abián o Carolina Marín. Sin embargo, a principios de este año sufrió complicaciones en su rodilla tras ser intervenido del menisco. Los daños en su articulación fueron a más y el joven jugador tomó recientemente la difícil decisión de abandonar las pistas al nivel competitivo al que estaba acostumbrado.

«No es la salida que me hubiese imaginado o que me hubiese gustado del alto rendimiento a mi edad. No es lo mejor que le puede pasar a un deportista, pero tengo mucha suerte de tener esta posibilidad. Estoy muy contento de volver a casa, de unirme a este proyecto, con mis compañeros, que ahora son mis jugadores y mis entrenadores que ahora son compañeros», explica Marc Cardona en una entrevista concedida al club ibicenco, que esta temporada competirá en LaLiga Top8 con los nuevos colores de la UD Ibiza como entidad asociada.

Marc Cardona desvela cómo se ha fraguado su incorporación al ‘staff’ técnico de la estructura de Bádminton Ibiza, dando apoyo a los grupos de proyección, seguimiento y tecnificación. Antes de tener claro si iba a continuar como jugador en activo ya se le ofreció la posibilidad de ayudar como entrenador, sostiene el deportista, «ya que sabíamos que mi rodilla no estaba al cien por cien». «La noche de antes de decir que dejaba el CAR tuve una larga conversación con Ernesto García (entrenador del equipo), pero tenía mis dudas. Me fui a dormir pensando en todo, era una decisión muy importante para mí. Cuando me levanté, algo había cambiado, sabía que tenía que estar en Eivissa. Le escribí a Vicent Martínez (jugador y delegado insular): ‘podéis contar conmigo’. Al rato a Ernesto, porque sabía que estaba reunido. Me transmitieron una confianza que pocas personas lo han hecho, creyeron en mí», argumenta el nuevo técnico de la delegación insular de bádminton.

El volantista formado en el Portmany lleva poco tiempo en casa «después de estar cinco años en una rutina totalmente diferente». «Tengo muchas ganas de asentarme, de centrarme en esta nueva etapa. He tenido mucha suerte en mi etapa de jugador al tener técnicos como Ernesto García en Eivissa y Fernando Rivas (entrenador de Carolina Marín) y Anders en la Blume. He aprendido muchísimas cosas y estoy muy agradecido», subraya Cardona, quien espera «ayudar» y aportar sus «conocimientos a los jugadores», a quienes acompañará en los campeonatos autonómicos y nacionales. «Todo lo que sé, lo sé como jugador. Me falta transformarlo a técnico y saber cómo trasmitirlo. Es un gran cambio, hace nada era uno de los jugadores, uno más», puntualiza.