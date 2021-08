Amadeo Salvo: "El último día de fichajes puede pasar de todo"

A falta de tan solo unas horas para que se cierre el plazo en el mercado de refuerzos, Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, no ha descartado esta misma tarde que pueda incorporarse algún nuevo jugador para la plantilla celeste. Durante la presentación oficial de los futbolistas Álex Domínguez y Cifu, el máximo dirigente del club ibicenco ha asegurado que "el último día de fichajes puede pasar de todo", y que "puede tanto sonar la campana, como puede pasar que no".

"Estamos trabajando y vamos a ver en lo que queda de tarde se pueda incorporar alguien. Posiblemente, sí. Pero, ahora mismo, en este momento, no hay nadie firmado" Amadeo Salvo - Presidente de la UD Ibiza

"Puede pasar que estés hablando con un jugador, que tiene que rescindir con un club y no lo puedas cerrar, pero que pueda ser agente libre. Estamos esperando que pueda venir algún jugador más. No es fácil porque la mayoría de los jugadores tiene contrato y se tienen que dar una serie de factores que no dependen solo de nosotros. Depende de terceros. Estamos trabajando y vamos a ver en lo que queda de tarde se pueda incorporar alguien", ha indicado Amadeo Salvo, antes de añadir: "Posiblemente, sí. Pero, ahora mismo, en este momento, no hay nadie firmado. Que se está trabajando, sí. En varias opciones y varias líneas".

"Vamos a tener que ser muy fuertes físicamente y mentalmente y ser una familia para poder conseguir objetivos que sean bonitos y que ilusionan a la gente. Y nada más" Amadeo Salvo - Presidente de la UD Ibiza

Asimismo, el dirigente de la UD Ibiza se ha mostrado orgulloso del juego del equipo, y ha puesto en valor el hecho de que el buen arranque del club en Segunda División lo haya protagonizado una gran parte del bloque de futbolistas que había en la plantilla del año pasado.

"Llevamos tres partidos, creo que con ocho o nueve jugadores del año pasado, del equipo de la temporada pasada. Y eso refrenda que se hizo un buen trabajo y que el cuerpo técnico es parte muy importante de estos, entrecomillas, buenos resultados que estamos teniendo. Y claro que me gusta que la base del año pasado tenga protagonismo", reconoció Amadeo Salvo, que también agregó: "Ha llegado gente nueva que seguramente irá entrando porque la Liga, como dice todo el mundo, es muy larga. Y la verdad es que es muy larga esta competición. Estamos contentos, pero igual que podíamos haber ganado los tres partidos pudimos haber perdido también los tres. Y esto es la Segunda. Lo dije el otro día. Que la línea es muy fina. Yo estoy muy contento porque tenemos cinco puntos, pero también podíamos tener cero o nueve. Vamos a tener que ser muy fuertes físicamente y mentalmente y ser una familia para poder conseguir objetivos que sean bonitos y que ilusionan a la gente. Y nada más".