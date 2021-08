UN IMPORTANTE REFUERZO ANÍMICO ANTES DE VOLVER A CAN MISSES. La UD Ibiza volvió a demostrar en Butarque su gran capacidad de adaptación a la categoría, donde se mantiene invicta tras la disputa de las tres primeras jornadas. Antes de conseguir la histórica victoria en Leganés (1-2), los de Carcedo empataron, aunque bien pudieron haber ganado, al Málaga (2-2) y al Zaragoza (0-0); tres ex Primera División que no han sido capaces de batir al recién ascendido. Los celestes, con cinco puntos, se sitúan en la quinta posición antes de recibir el próximo domingo al Amorebieta. En las imágenes superiores, David Goldar y Kevin Appin (derecha) celebran con rabia el triunfo conseguido este sábado en el feudo pepinero.