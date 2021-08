Ekain, el héroe en la sombra

Ekain Zenitagoia Arana (Durango, Vizcaya, 29 de abril de 1994) es uno de esos obreros del fútbol que sin hacer ruido y desde las sombras son capaces de cambiar el signo de las cosas. Uno de esos jugadores que de cuando en cuando destapan el tarro de las esencias para convertir en posible lo improbable.

Cuando la pasada campaña llegaba a su punto álgido con el desplazamiento de la UD Ibiza a Badajoz para disputar el segundo ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, muy pocos expertos en pronósticos y apuestas se habrían jugado parte de su patrimonio en el protagonismo que acabaría alcanzando el atacante vizcaíno Ekain. El de Durango, lastrado por las lesiones musculares, sólo había sido titular en ocho ocasiones con la elástica celeste y sus dos únicos goles se remontaban al 22 de noviembre, cuando consiguió un doblete en Paterna ante el filial del Valencia. Con poco más de 700 minutos en las piernas, el futbolista de 27 años sabía que dejando atrás los problemas físicos tendría sus oportunidades.

Dos noches para el recuerdo

Probablemente con menos cartel que otros compañeros como Sergio Castel, Davo o Ángel Rodado, muy pocos habrían confiado en que el vasco sería titular en la final por el ascenso contra el UCAM Murcia. Sin embargo, Juan Carlos Carcedo siempre apostó por él; por su polivalencia, por su oficio, por su olfato goleador. Por eso, el riojano no puso objeciones para darle al de Durango la responsabilidad de lanzar la pena máxima que daría con los huesos del club ibicenco en Segunda División. Corría el minuto 70 de partido, Ekain agarró el balón con enorme sangre fría y personalidad y desde los once metros logró el gol más importante en la historia del fútbol pitiuso, el gol que permitiría por primera vez a un conjunto ibicenco ascender a la segunda categoría del balompié nacional.

La afición no había podido disfrutar de su juego a lo largo de la temporada y algunos incluso ponían en cuestión su continuidad en el proyecto celeste para LaLiga Smartbank. Pero no en el vestuario, donde todos conocían las condiciones de un delantero tan versátil que incluso podría hacer las veces de mediocentro. Un futbolista solidario en el esfuerzo, con exquisita técnica individual y, como demostró este sábado en Butarque, un excelente cabeceador pese a no alcanzar el 1,80.

El jugador formado en la Cultural Durango ha sido titular los dos partidos disputados a domicilio y este sábado condujo con su inapelable testarazo a la primera victoria de la UD Ibiza en Segunda División, actuando desde las sombras como un auténtico héroe. «Meter un gol en el fútbol profesional es un sueño que tengo desde pequeño», dijo Ekain tras firmar una de sus mayores gestas deportivas.

Amorebieta. Ekain se enfrenta a su exequipo

Ekain Zenitagoia afronta una semana muy especial. Tras anotar el gol que brindó el primer triunfo de la UD Ibiza en LaLiga Smartbank, el atacante vasco se verá las caras en la próxima jornada con el Amorebieta, equipo en el que triunfó en Segunda B anotando nueve goles la temporada 2019-20. Su notable curso con los vizcaínos le abrió de par en par las puertas de Can Misses, donde recaló ese verano.

El Amorebieta, como los celestes un recién ascendido, venció ayer al potente Almería (2-1) y ocupa la decimocuarta plaza tras arrancar la Liga con dos derrotas. El partido se jugará el domingo en Can Misses a las 16 horas.