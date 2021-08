La UD Ibiza logra su primera victoria en Segunda ante el Leganés

Llegaba el Leganés con ciertas urgencias tras protagonizar su peor arranque liguero en 35 años, con un solo punto cosechado de seis posibles. Los pepineros, candidatos al 'play-off' de ascenso, saltaron con más intensidad y pronto encontraron fisuras en la zaga ibicenca.

Antes de cumplirse el minuto 3 de partido, Sabin Merino aprovechó un error en el marcaje de Goldar para presentarse solo frente a Germán, pero su definición se marchó demasiado cruzada. Pasado el cinco de juego fue Bárcenas quien probó puntería desde el vértice del área pequeña, pero su remate en carrera tras el pase filtrado de Palencia no encontró portería. No estaban cómodos los de Carcedo, que apostó por el mismo once inicial que en el debut en La Romareda, sentando a Javi Lara en beneficio de Ekain respecto a la pasada semana frente al Málaga. La apuesta sería todo un éxito.

La presión alta del Lega y el férreo marcaje sobre Manu Molina dificultaban la salida de balón de los isleños, aunque estos no desistieron en su empeño por mantener la posesión. Así llegó el primer disparo a portería del Ibiza, cuando rondaba el cuarto de hora inicial. Javi Pérez finalizó con un remate a las manos de Riesgo la primera gran combinación de los celestes, por banda izquierda, tras una acción muy bien hilvanada por Bogusz, Castel y Ekain. La escaramuza supuso un pequeño balón de oxígeno para los ibicencos mientras trataban de sacudirse la presión inicial del cuadro madrileño.

Los de Garitano recuperaron la pelota pasado el minuto 20 y haciendo gala de su potencial ofensivo comenzaron a generar peligro por ambos costados. La movilidad y la capacidad de desborde de hombres como Gaku, Palencia o Arnaiz fueron un auténtico quebradero de cabeza para los pitiusos, más imprecisos y descosidos que en las dos citas precedentes, al menos en los albores del encuentro.

La pausa para la hidratación le vino como anillo al dedo al Ibiza. Primero Castel inició y finalizó otra gran combinación de los baleares por el perfil de Bogusz, pero el remate forzado dentro del área del ex del Atleti se marchó por encima del travesaño (min. 34). Poco después fue Cifu el que marró su remate de primeras tras recibir en el segundo palo otro exquisito centro de Bogusz. El joven mediapunta polaco comenzaba a destapar el tarro de las esencias, liderando los ataques celestes, pero las fuerzas se equilibraron antes del descanso tras un cabezazo forzado y muy desviado de Sabin Merino, un disparo alto de Perea y una irrupción de Bárcenas que salvó in extremis Rubén González.

Tras un primer acto parejo y entretenido ambos equipos comenzaron con idénticas expectativas la segunda mitad, aunque la UD Ibiza dio su primer aviso con un buen chut de Ekain que congeló los ánimos de la afición local. El dominio inicial de los ibicencos fue a más y se tradujo en el 0-1 por mediación de Castel, que aprovechó el rechace tras un disparo de Javi Pérez para adelantar a los de Carcedo batiendo por bajo a Riesgo (min. 56). El VAR validó la acción producida por un Ibiza que volvería a pagar la novatada segundos después de hacer lo más difícil en Leganés. Como sucedió la semana pasada ante el Málaga, la alegría de los celestes fue efímera. Después del saque de centro y tras una pérdida en la medular hubo un aclarado por el carril central; el balón en profundidad llegó a Arnaiz, quien tras caracolear frente a Fran Grima conectó un preciso disparo cruzado para establecer el 1-1 (min. 58).

La UD Ibiza encajó el golpe y sufrió durante los minutos posteriores al empate, pero recuperó el pulso y con paciencia y personalidad salió de la cueva. Castel escenificó esa mejoría al remachar sin éxito una nueva acción elaborada por el perfil zurdo. El Lega respondió con una internada de Perea que finalizó Garcés con un chut forzado que se fue al lateral de la red.

No había un claro dominador, pero sí diferentes tácticas para tratar de desnivelar la contienda. Mientras Garitano había realizado hasta cuatro cambios, Carcedo no había movido el banquillo a menos de un cuarto de hora para el final. Sin embargo, fue la pizarra del técnico riojano la que triunfó en Butarque a tenor del soberbio gol de estrategia a cargo de Ekain. Manu Molina sacó en corto una falta lateral y tras agitar a la defensa tocando en corto con Morillas habilitó en profundidad a Bogusz, cuyo centro al área lo cabeceó a la red el mediapunta vasco con enorme potencia y determinación (min. 81).

Doukuré lo intentó con una chilena lejana, pero la acrobacia se marchó fuera de los tres palos y el conjunto pepinero no tuvo más opciones para puntuar frente a un Ibiza que se mantiene invicto y transmitiendo excelentes sensaciones en su debut en Segunda.