Garitano: «Tenemos que pensar en ser mejores, en competir»

«Los recién ascendidos vienen con una inercia positiva, pero todos los rivales son difíciles. El calendario es el que es y no hay excusas. El Ibiza es un buen equipo, pero nosotros nos tenemos que centrar en mejorar cada semana y en eso estamos, mejorando a jugadores que hemos tenido de baja, que han llegado tarde… y espero que todo eso nos haga mejorar».

Además, Garitano destacó que por primera vez tiene a todos sus futbolistas disponibles: «Por primera vez han entrenado todos con el grupo, incluidos Avilés y Borja Garcés. Si no pasa nada tenemos a todos disponibles, eso me hace ser más optimista y nos va a hacer mejores de ahora en adelante. Cuesta mucho ganar, pero intentaremos jugar un gran partido contra un rival que no ha perdido aún. Con esa confianza vamos y nos daría tranquilidad sacar el partido. Creo que vamos a ir a mejor y que vamos a ir creciendo».

En este sentido, el técnico del Leganés declaró sobre las opciones de posibles novedades en la plantilla de aquí al 31 de agosto: «Tenemos que equilibrar: nos hace falta algún delantero, en banda derecha solo tenemos a Avilés, aunque ahora tenemos también a Naim, pero vamos un poco justos».