Carcedo: «Yo creo que el equipo está compitiendo bien y con personalidad»

«Vamos con la perspectiva de intentar conseguir los tres puntos, la victoria», aseguró el técnico riojano sobre las intenciones de su equipo frente al conjunto pepinero, al tiempo que remarcó: «Vamos a ver qué partido nos pone el Leganés y nosotros intentaremos poner nuestra armas para tratar de conseguir el objetivo de sumar, como digo, esa primera victoria».

En cuanto al rival de este sábado, Juan Carlos Carcedo adelantó que espera «la mejor versión» del Leganés, ya que se trata de «uno de los equipos que, por plantilla, tiene que estar en los puestos altos de la clasificación».

«Ya el año pasado estuvieron muy cerquita de ascender. Continúan con el mismo entrenador y cuenta con muy buen equipo», destacó el preparador del cuadro celeste sobre los pepineros, aunque, sin embargo, apuntó: «Yo creo que en esta categoría todos los equipos, como demostró el otro día el Burgos con un jugador menos, son rivales que compiten y lo hacen bien. Es una categoría muy competida y muy igualada. Y a todos nos va a costar ganar. Nosotros el otro día teníamos el partido muy cerca para conseguirlo, y, al final, por pequeños detalles se nos escapa. Va a haber que afinar mucho y cada victoria va a ser oro».

Sin revolución en el once

Precisamente, de cara a tratar de sacar el máximo provecho de esta visita a Butarque, el entrenador de la UD Ibiza ahondó en que no tiene previsto revolucionar su once con respecto al que jugó frente al Málaga, dado que no piensa en buscar «culpables» en su equipo.

«Cuando corregimos cosas durante la semana nunca lo hacemos de una manera punitiva ni nunca para buscar culpables. Siempre intentamos que se vean soluciones y que el equipo pueda mejorar su dinámica», subrayó Carcedo, que además matizó: «Vamos a sacar al mejor equipo que consideremos, independientemente de las circunstancias del otro día. Yo creo que el equipo está compitiendo bien y que está teniendo personalidad. Espero que corrijamos todo tipo de situaciones y que seamos en todo momento capaces de jugar a lo que nos pide el partido».