Villar y Appin, dos refuerzos con ganas de crecer junto a la UD Ibiza

Miki Villar y Kévin Appin, dos de los primeros hombres que se unieron a la plantilla de la UD Ibiza este verano en calidad de refuerzos para la presente temporada en Segunda División, disfrutaron este jueves de su puesta de largo ante los medios de Eivissa, en un acto oficial con la camiseta celeste que compartieron con el presidente del club, Amadeo Salvo, quien, ejerciendo de maestro de ceremonias, destacó a modo de tarjeta de presentación de ambos futbolistas que se trata de «dos chicos jóvenes» por los que la entidad apuesta porque «son jugadores válidos para la Segunda y pueden tener una buena proyección en la categoría».

La presentación oficial de los dos fichajes del cuadro ibicenco, que no se pudo hacer en su día, tal y como explicó Amadeo Salvo, porque en su momento «las circunstancias eran complicadas», al encontrarse «en obras» el estadio de Can Misses y el equipo haciendo la pretemporada «fuera» de la isla, permitió a los dos jugadores dar a conocer sus inquietudes y sus sensaciones como integrantes de la UD Ibiza, un club que les da la oportunidad de saltar a la categoría de Plata y con el que aspiran a lo máximo este año en el capítulo deportivo.

Sueño cumplido

El extremo diestro Miki Villar se mostró «muy satisfecho» de haber recalado en el club isleño, y reveló que poder debutar en Segunda con la UD Ibiza supone para él «un sueño cumplido».

«Es un equipo profesional y es llegar al fútbol profesional. Llevo desde que empecé a jugar al fútbol a los cuatro años pensando en llegar aquí. Y lo cierto es que les estoy eternamente agradecido por la oportunidad que tengo de vestir esta camiseta y de demostrar que puedo jugar en Segunda División. Estoy aquí para crecer tanto físicamente como tácticamente y profesionalmente», indicó el exfutbolista del Compostela, que también subrayó sobre su decisión de unirse al proyecto de la UD Ibiza: «Sé quién soy y de dónde vengo. Tengo que tener los pies en el suelo y saber dónde estoy. Cuando jugué aquí en la Copa del Rey con el Compostela me di cuenta de que la UD Ibiza es otro rollo, es otra cosa. Le dije a un compañero en el viaje de vuelta que aquí me vendría a jugar hasta gratis. La verdad es que estoy muy feliz aquí y tengo muchísima ilusión».

Ilusión y esfuerzo

Por su parte, el centrocampista francés Kévin Appin comentó que el proyecto de la UD Ibiza le parece «muy ambicioso» y que él «no» se «esperaba» estar «aquí».

«Cuando me dijeron que habían visto lo que había hecho la temporada pasada y que me querían aquí, me sorprendí y me hizo mucha ilusión formar parte de este proyecto» afirmó el exjugador del Hércules, al tiempo que avanzó sobre su aportación al equipo: «Creo que puedo aportar mi calidad, mi velocidad, jugar en el medio centro, recoger balones, algo de profundidad, pelear por cada balón y hacer todo lo que yo sé hacer para dar un poco de esfuerzo al equipo y ayudar sí o sí».