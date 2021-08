Los clubes enfrentados no compartirán vestuarios en el nuevo Can Misses-3 de Ibiza

La polémica que se ha generado entre varios clubes del municipio por el convenio de Can Misses no salpicará a los equipos que compartirán el recinto de la pista de atletismo. El Ayuntamiento de Ibiza procedió ayer a instalar los módulos que servirán como vestuarios y salas multiusos para el Club Deportivo Ibiza en su nueva etapa en Segunda RFEF. Unos vestidores que sólo empleará la plantilla rojilla entrenada por Raúl Garrido y que no compartirá con otros clubes. La entidad que preside Antonio Palma aceptó disputar sus encuentros en el campo de césped natural de Can Misses-3, si es finalmente homologado por la Federación Española, mientras continúa pendiente de la resolución del recurso presentado junto al CA Pitiús contra el uso exclusivo del estadio de Can Misses por parte de la entidad celeste. La justicia rechazó la suspensión cautelar del convenio de Can Misses, pero desde el CD Ibiza aseguran que la demanda sigue su curso. Así las cosas, el CD Ibiza será el titular de las nuevas casetas colocadas en el fondo norte del recinto, al lado del vestuario que utilizan el CA Pitiús y los usuarios de la pista de atletismo.

Para poder realizar las obras de instalación de los módulos fue retirada, de manera temporal, un carril exterior de la pista que será devuelto una vez terminen las obras de las acometidas en este punto. Este asunto también generado duras críticas por parte de miembros del Pitiús, que continúa en pie de guerra frente al trato preferencial que ha otorgado el Consistorio a la UD Ibiza para utilizar el campo de césped natural como base de sus entrenamientos.

Los atletas seguirán manteniendo su vestuario de obra, que está siendo sometido a una profunda reforma. Una vez se finalizó el proceso de derribo del alicatado y la retirada de los antiguos equipamientos, esta semana ha comenzado la fase de reorganización de la distribución interior para dotar a la instalación municipal de unos vestuarios a la altura de las necesidades actuales, tanto de uso como de normativa, sostiene el Ayuntamiento de Vila.

En los nuevos vestuarios de atletismo también se está mejorando la accesibilidad, se va a incorporar un baño adaptado y se están sustituyendo y renovando todas las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento.

La UD Ibiza, que tiene en el campo de césped de Can Misses-3 su centro de entrenamientos, mantiene su vestuario en el estadio, a escasos metros del recinto anexo.