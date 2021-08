Can Misses tiene un nuevo ídolo: Mati Bogusz

Mateusz Bogusz es el nuevo ídolo de la afición celeste. Los destellos de calidad y olfato goleador que el joven polaco dejó durante la pretemporada, con tres tantos, se confirmaron este domingo en el primer encuentro de la UD Ibiza en Segunda División ante su afición. ‘Mati’ Bogusz dejó él solito contra las cuerdas a todo un Málaga tras firmar dos auténticas obras de arte que ya corren como la pólvora por televisiones de ámbito nacional y redes sociales. Calidad técnica, velocidad, movilidad en todas las posiciones de ataque y finalización son las cualidades que definen al futbolista cedido por el Leeds United.

No se había cumplido el minuto 20 de partido cuando el joven diestro convirtió el primer tanto de la UD Ibiza en el fútbol profesional. Tras varios centros consecutivos al corazón del área, el último de Cifu superó al defensor en el segundo palo, donde aguardaba Bogusz. Sin dejarla caer, el polaco armó su pierna derecha conectando una volea estéticamente perfecta para cruzar el esférico lejos del alcance del guardameta Dani Barrio.

La ejecución del segundo tanto del mediapunta fue si cabe más espectacular. Corría el minuto 60 cuando Bogusz recibió un balón en profundidad por el carril zurdo, frenó en seco para cambiar de dirección y acomodarse el cuero a su pierna buena. Desde el vértice del área oteó la portería y conectó un derechazo potente pero templado para que el efecto colara el balón por la escuadra contraria. Nada pudo hacer Barrio, tan asombrado como todos los que asistieron al precioso tanto del futbolista internacional.

El mediapunta de Ruda Śląska protagonizó la actuación más destacada del conjunto ibicenco el día de su 20 cumpleaños, un aniversario que no pudo festejar por todo lo alto tras el empate in extremis conseguido por las malacitanos en Can Misses.

«Me siento muy bien por los dos goles, pero hemos tenido mala suerte con el empate. Ha sido un buen cumpleaños, pero habría sido mejor si hubiéramos ganado», reconoció el bigoleador celeste tras el encuentro en declaraciones a su nuevo club. «Pero no hay problema –matizó Bogusz–, continuamos y esperamos que el próximo sábado nos podamos llevar los tres puntos», añadió sobre la siguiente cita liguera, el próximo sábado en Leganés (19,30 horas).

El interior izquierdo ya dejó pinceladas de su enorme talento el curso pasado con la camiseta del Logroñés, también en LaLiga Smartbank, e igualmente cedido por el club que le tiene en propiedad, el Leeds United inglés. Allí se ganó el cariño y la confianza de los aficionados, que le apodaron San Mateusz en referencia a las fiestas populares de Logroño.

Fue un virtuoso en la dirección técnica a nivel internacional como Marcelo Bielsa quien descubrió la esencia del internacional sub21 por Polonia. Bogusz permaneció una temporada y media a las órdenes del entrenador argentino, sobre quien se deshizo en elogios tras recalar en Logroño. «Me corrigió muchas cosas, sobre todo mental y físicamente. Nunca vi entrenamientos similares ni métodos tan específicos como los que emplea», dijo el año pasado. Ahora, Bogusz vuelve a deslumbrar ante una afición entusiasmada con su rendimiento.