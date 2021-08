José Alberto: «Me quedo con la reacción de mi equipo para remontar el 2-0»

José Alberto López, técnico del Málaga, se marchó del estadio de Can Misses «feliz» por el valioso punto cosechado ante la UD Ibiza, a la que su equipo remontó un 2-0 en los instantes finales del encuentro para no irse de vacío de Ibiza.

«Creo que en la primera parte el Ibiza ha sido superior. Ha manejado el balón con mucho criterio y ha tenido mucho ritmo hasta la acción del primer gol. Luego el partido se ha equiparado un poco. Y, en la segunda parte, es cierto que hemos estado muy bien. Y me quedo con eso, con la reacción del equipo porque remontar un partido que vas perdiendo por 2-0 no es nada sencillo» comentó el entrenador del conjunto costasoleño, que no se privó de elogiar a la UD Ibiza: «Es un equipo que tiene muy buenos mecanismos, muy buenos automatismos y muy buenos futbolistas para tener el balón».

Precisamente, por la entidad mostrada por la UD Ibiza, pese a ser un recién ascendido, José Alberto López valoró aún más el punto sumado en la isla.

«Por eso me quedo con esa reacción que ha tenido mi equipo, con ese carácter que ha tenido para poder levantar ese 2-0. Y con la gente que ha entrado de refresco, que nos ha aportado mucho y que ha sido clave», matizó el técnico del Málaga.