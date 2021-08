Colorido estreno, pero con matices en el estadio de Can Misses de Ibiza

El histórico y esperado debut de la UD Ibiza en casa en la categoría de Plata y el estreno del renovado estadio de Can Misses como escenario de fútbol profesional ofreció este domingo un colorido y festivo ambiente en las gradas, con una afición ibicenca deseosa de animar a su equipo y de demostrar su incondicional apoyo a la entidad celeste en su andadura por la Segunda División del fútbol español.

La prueba fue superada con buena nota por el equipo en el terreno de juego ante un Málaga al que a punto estuvo de convertir en víctima propicia para haberle regalado a la hinchada celeste la primera victoria de la temporada. No pudo ser.

Sin embargo, no todo en el estreno de Can Misses alcanzó la alta calificación que se debería de esperar de la logística y la organización de los preparativos en un estadio de LaLiga. La entrada del público en Can Misses, con aforo limitado al 40% por la pandemia, se realizó con total corrección y bajo un riguroso control en los accesos, pero los sufridores aficionados ibicencos estuvieron a punto de sufrir un soponcio a pleno sol y sin una sola sombra en la que poder cobijarse. Al menos hubo reparto de gorras, algo que muchos agradecieron en tan calurosa tarde de agosto.

Colorido fue el recibimiento que le tributó la Peña Corsarios al equipo con un gran tifo con los tonos y el escudo del club, pero más coloridas fueron las manchas que se llevaron para casa en sus ropas algunos de los aficionados que se ubicaban en la grada Portinatx. A la capa de polvo reconcentrada que atesoraban los asientos no le habría venido nada mal un manguerazo por la mañana para que estos lucieran algo más presentables y decorosos.

Una pareja, vestida de impoluto blanco ibicenco, se marchó al final, entre calores y sudores, con más manchas en el trasero y en la espalda que una camada de perros dálmatas. Su queja es del todo comprensible. Y más para los que antaño conocieron el fútbol con alquiler de almohadillas.

Otra cuestión a mejorar en lo sucesivo es el aprovisionamiento de las barras de bar. No es de recibo que en el descanso del partido muchas estuvieran ya sin refrescos que ofrecer a un público sediento y acalorado, al límite del desfallecimiento en algunos casos. En primera persona un servidor lo vivió y pudo captar el malestar de los aficionados con la situación. La única solución era comprar agua, pero duele que te cobren 2 euros por un tetrabrick de 33 cl que estaba más caliente que el perol de un churrero. Pero todo, con el tiempo, es mejorable. Y, en eso, hay que tener confianza.