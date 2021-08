Carcedo: «Me voy satisfecho porque creo que los jugadores lo han dado todo»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, compareció ante los medios una vez finalizado el encuentro frente al Málaga con rictus contrariado por no haber podido sumar los tres puntos en el estreno de su equipo en Segunda en Can Misses, pero, al mismo tiempo, satisfecho con la puesta escena que ofrecieron sus jugadores ante sus aficionados, a los que hicieron vibrar con su juego durante todo el partido.

Relacionadas La UD Ibiza se deja dos puntos en la fiesta de Can Misses

El técnico riojano señaló que la UD Ibiza «tuvo la victoria muy cerca» y puso en valor el esfuerzo y el trabajo que su equipo realizó ante el conjunto malacitano.

«Creo que hemos hecho bastante merecimientos y que al equipo es para darle la enhorabuena porque no era fácil. Era nuestro primer día, con la excitación de nuestros aficionados, y hacía mucho calor. Me voy satisfecho porque creo que los jugadores lo han dado todo y al equipo no se le puede decir nada más», reconoció Juan Carlos Carcedo, antes de apuntar: «Creo que hemos complementado un buen partido, pero, también es cierto que la jugada del 2-1 ha sido clave porque con 2-0 creíamos que el partido lo podíamos tener controlado. Es una de las cosas que tendremos que aprender porque cualquier pequeño detalle es clave, como vimos la pasada semana también con el Oviedo, que tenía un 2-0 ante el Lugo, y por un pequeño detalle le hicieron el 2-1 y después con un penalti empataron 2-2. Son situaciones que tendremos que ir aprendiendo».

Ante la pregunta de si el resultado final fue una cuestión de físico o si los cambios del Málaga reactivaron al rival, el entrenador del conjunto celeste declaró «que no», y que «la clave fue el 2-1».

Corregir fallos y cerrar el partido

«A nivel moral si tú tienes un 2-0 y logras aguantar durante cinco o seis minutos más ese resultado, hubiéramos podido manejar el resultado más tranquilamente y no se habría notado. Pero si te marcan de centro nada más haber marcado tú el 2-0, anímicamente el equipo rival se viene arriba y tú ya empiezas con las piernas un poco a temblarte. No creo que haya sido tanto por físico como a nivel emocional, pues ese gol nos ha hecho dudar. Tendremos que ir corrigiendo esos fallos para saber cerrar los partidos, sobre todo aquí en casa, donde los puntos son más importantes», subrayó el preparador del cuadro ibicenco, que ensalzó el gran apoyo del público en el estreno del equipo en Can Misses: «Hay que darles las gracias porque, evidentemente, con nuestra gente somos más fuertes y lo vamos a ser durante toda la temporada. El equipo se ha dejado el alma y lo ha intentado lo máximo. Ha sido una mala suerte que al final no hayamos podido lograr el 3-2 en la jugada de Davo, que creo que también hubiese hecho justicia porque hicimos un partido bastante completo».

Cifu: «La sensación es agridulce porque creo que podíamos habernos llevado los tres puntos» Miguel Ángel Garrido Cifuentes ‘Cifu’, lateral de la UD Ibiza, se mostró al acabar el duelo contra el Málaga decepcionado por el resultado final de empate a dos, pero contento por el juego de su equipo. «La sensación es un poco agridulce porque creo que estábamos haciendo un buen partido y controlando bastante bien el juego ofensivo del Málaga. El 2-1 ha llegado muy rápido y le ha dado vidaa ellos. Me quedo con esa sensación de que podíamos habernos llevado los tres puntos», indicó el futbolista del conjunto celeste, que, sin embargo, subrayó a modo de consuelo: «Al final hemos sumado un punto y hay que mirar para adelante».