Zaid Ait Malek confirma su participación en la cita del Ibiza Trail Maratón

El atleta afincado en Cartagena cuenta con un increíble palmarés entre los que destacan las victorias en Olympus Marathon y en el Reventón Trail El Paso de 2019. Malek ha batido el récord de la Ruta 040, subiendo y bajando el Teide en 5 horas, 53 minutos y 2 segundos, más de 20 minutos por debajo de la plusmarca anterior.

«Se trata de la primera vez que corro esta prueba», comenta Malek. «Tengo muchas ganas de correr en Eivissa, he visto vídeos de otros corredores en pasadas ediciones y me gusta mucho el terreno y la gente, me apetece mucho ir a conocerlo».

A la pregunta sobre sus expectativas en la carrera, Malek añade: «Cuando me pongo un dorsal es siempre para ir a ganar. Lo doy todo, pero sobre todo quiero disfrutar del ambiente, conocer gente y vivir la experiencia».

Por su parte, el organizador del Ibiza Trail Maratón, Matías Navas, comenta: «Para nosotros es un honor tener a uno de los mejores corredores del mundo en nuestra prueba. Zaid Ait Malek será, sin duda, uno de los candidatos al triunfo final en la carrera de los 42 kilómetros».

Otro cartel de relumbrón

La edición 2021 del Ibiza Trail Maratón promete ser una cita para recordar, dado que los participantes recorrerán los paisajes más espectaculares y desconocidos de la isla con diferentes modalidades a elegir: Maratón Trail (42km), Medium Trail (21 km) y Light Trail (10km).

Además de Malek, ya han confirmado previamente su participación el considerado mejor atleta italiano de ultrafondo por montaña, Franco Collé, o el mítico corredor de carreras de montaña Tòfol Castanyer.

La Ibiza Trail Maratón es una cita deportiva que lleva celebrándose en la isla desde hace más de 10 años, por la que han pasado deportistas muy laureados de la talla de Ragna Debats, medallista del campeonato mundial de Trail Running en 2016; Marco de Gasperi, ganador del campeonato del mundo de running por montaña en 2007, y Luis Alberto Hernando, el español que se convertía en el triple campeón del mundo de Trail IAAF el pasado 2018, entre muchos otros.

Zaid Ait Malek se une en esta edición a dicho elenco de atletas que han pasado por la isla y que este año se celebra en una fecha ideal para la práctica del running de montaña, el 17 de octubre.