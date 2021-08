Ariel Olmedo: «Quiero un equipo que se deje siempre la piel en la cancha»

Ariel Olmedo, licenciado en Educación Física y exjugador internacional de vóley playa, con participación en siete Campeonatos Sudamericanos, y posteriormente seleccionador del combinado nacional de vóley playa de su país desde 2010 a 2013, ya se encuentra en la isla de Eivissa, según ha podido saber Diario de Ibiza en primicia informativa, para hacerse cargo de todos los detalles de la planificación de la pretemporada del conjunto isleño y de la llegada de los nuevos jugadores que conformarán la renovada plantilla celeste para esta temporada 2021-22.

En la que será su primera experiencia como técnico tanto en Europa como al frente de un banquillo profesional en la Superliga española, el entrenador rosarino, que ha dirigido con anterioridad al Club Provincial Rosario en la Liga de Argentina y al Escuela Normal Nº3, también en Argentina, llega al club ibicenco «con muy buenas referencias por parte de personas y contactos del mundo del vóley internacional» que mantienen una buena relación con la directiva de la UD Ibiza-Ushuaïa, como es el caso de Paco Sánchez Jover, exvoleibolista, entrenador y presidente del Club Voleibol 7 Islas, de Las Palmas de Gran Canaria, según explicó a Diario de Ibiza Mariano Esteban, presidente de la entidad pitiusa.

«Algunos contactos y exjugadores nuestros, como Stefano Nassini, que han tenido ocasión de estar con Ariel Olmedo en Canarias, nos han hablado muy bien de él y nos recomendaron a esta persona porque tiene una gran capacidad de dirección deportiva y de gestión de grupo», detalla al respecto el máximo dirigente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, que se muestra «contento y muy satisfecho» con la flamante incorporación al club del técnico argentino, que cuenta con una dilatada experiencia de 35 años como entrenador, y cuya llegada a la entidad valora como «un paso al frente».

Proyecto a largo plazo

Ariel Olmedo, por su parte, declaró a este rotativo, tras ser anunciado de manera oficial como nuevo entrenador de la UD Ibiza- Ushuaïa Volley, que se siente «muy entusiasmado con el proyecto» que le ha presentado el club ibicenco, y que espera que sea «a largo plazo».

«Me he venido unos días antes de lo previsto a Eivissa para poder echarle una mano a Mariano y delinear así los últimos refuerzos de la nueva plantilla porque este último mes es muy bárbaro en cuanto a movimiento de jugadores, que van y vienen de un club a otro hasta última hora», señaló el nuevo preparador del conjunto isleño, antes de matizar sobre su proyecto deportivo: «Estoy ya programando un poco los entrenamientos y preparando todo lo que van a ser los movimientos del equipo en esta pretemporada. Sé que el año pasado hubo un equipo que, después de tener unas ciertas expectativas, no logró al final amalgamarse. Por eso me he venido antes. Más que nada porque mi idea es fortalecer el grupo humano y tratar de conseguir unir al bloque algunos chicos jóvenes de aquí de la isla para intentar lograr armar un buen equipo y que sea compacto».

Asimismo, Ariel Olmedo avanzó que su plan de trabajo para las próximas semanas en esta fase de preparación de la plantilla de cara al inicio de la Superliga pasa por sentar una buena base e intentar «jugar muchos partidos amistosos» para que el equipo tenga «un buen rodaje» antes de que comience la Liga en octubre.

«Estoy muy ilusionado y muy motivado porque la Superliga es una apuesta fuerte. Llevaba ocho meses en Canarias y estuve muy cerca del CV Guaguas, que salieron campeones el año pasado. Sé como trabajan, y sé que con las herramientas adecuadas y con los jugadores que tengamos, trataremos de sacar el máximo provecho al equipo para lograr los objetivos», adelantó el técnico argentino, que también afirmó: «Es mi primera experiencia en Europa como entrenador. En Argentina, además de al Club Provincial Rosario y al Escuela Normal Nº3, también he estado muy relacionado durante toda la vida con el vóley playa. Competí como jugador por mi país en siete Campeonatos Sudamericanos y fui entrenador de la selección nacional de vóley playa desde el 2010 al 2013. En voleibol he trabajado también mucho con el proyecto de las selecciones juveniles y en la formación de jugadores jóvenes. Por eso, mi idea es sumar también aquí un poco esa experiencia al proyecto para promocionar jugadores jóvenes de la isla, lo que sería además un alivio económico para el club».

«Un equipo que salga a morir»

En cuanto a su libreto como entrenador, Ariel Olmedo aseveró que se trata de un técnico al que le gusta que su equipo sea «guerrero», que «salga a morir», y que «se deje siempre la piel en la cancha». «Eso tienen que ser así y es innegociable», subrayó.

En cuanto a sus objetivos con el equipo esta temporada, el nuevo técnico de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, puntualizó: «El reto es tratar de estar entre los ocho primeros de los 12 equipos que este año tiene la Superliga, al menos, en la primera ronda, para clasificarnos para la Copa del Rey. Y, a partir de ahí, programar la segunda parte del torneo liguero para ver qué es lo más alto que nos alcanza. Hay tres o cuatro equipos que tienen mucha diferencia de plantel con el resto. Y eso hay que decirlo porque es la realidad. Pero yo creo que podemos hacer un buen trabajo y que la Liga está ahí para salir a ganar».