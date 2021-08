El CB Sant Antoni replantea el aforo del pabellón de Sa Pedrera para 900 localidades

El Club Bàsquet Sant Antoni continúa dando pasos de cara a su histórico estreno en la Liga LEB Plata y ultimando todos los preparativos para el esperado debut del equipo en la categoría.

Así, en lo concerniente al replanteamiento del nuevo aforo que albergará el pabellón de Sa Pedrera esta temporada, Marcos Páez, coordinador de la entidad portmanyina, explicó ayer que la idea del club este año es «aumentar el aforo hasta las 850 o 900 localidades».

«Este temporada hay, de momento, un aumento del aforo en el graderío general de cerca de 100 personas, pasando arriba de 350 a 450 localidades. Después, alrededor del campo, tras hacer el otro día un replanteamiento con el Ayuntamiento, se ha decidido habilitar todo el espacio de debajo del marcador con palcos, con capacidad para otras 100 personas, así como las zonas de detrás de las canastas, que albergarán gradas supletorias con otras 150 más».

En este sentido, Marcos Páez avanzó que «se van a instalar unas lonas gruesas en el parqué para protegerlo y que no se raye» y que el Ayuntamiento «va a comprar una máquina especial para poder enrollarlas», con el fin de «facilitar el montaje y desmontaje».

«La cuestión es que el parqué no está preparado para que pueda soportar peso. Se reforzaron las zonas de las canastas porque las profesionales pesan mucho, pero la empresa que lo instaló no se pensó en su día en la posibilidad de que se metiera graderío supletorio», indicó el coordinador del club, que además señaló: «En ese sentido nos ha pillado el toro, pero este año vamos a salvar la temporada así y creo que nos va a quedar de verdad un pabellón muy chulo, que no va a ser un chapuza porque lo vamos a montar muy bien. Para el futuro el tema de hacer el refuerzo del parqué será un gasto supletorio más o nos tendremos que replantear otras soluciones».