Juan Antonio 'Chiqui' Pérez: «El ‘10K Playa d’en Bossa’ es una carrera que va a tener mucho tirón y que cada año va a ir a más»

Pregunta: Ha disfrutado de la isla de Eivissa durante unos días y ha tenido ocasión de examinar el nuevo recorrido que la organización del ‘10K Playa d’en Bossa’ ha diseñado para 2022. ¿Cuáles han sido sus sensaciones y qué puede destacar de esta experiencia?

Respuesta: Pues, la verdad es que el circuito del ‘10k Playa d’en Bossa’ del próximo año 2022 me ha sorprendido para bien porque es un trazado completamente llano, sin ningún tipo de repecho ni nada, llano total. Sí que tiene un par de giros algo serios, donde vas y vienes, pero lo cierto es que se hacen bien. Luego tienes unas avenidas completamente rectas en las que se puede correr muy bien. Y yo estoy verdaderamente encantado. .

P: La valoración es muy positiva, entonces, ¿no?

R: Estamos en agosto, estoy, como quien dice empezando ahora otra vez a entrenar, y he ido a un ritmo muy rápido en este entrenamiento, por debajo de los tres minutos el kilómetro. Y me he sentido todo el tiempo bastante cómodo. O sea, que cuando la carrera se haga en enero y con unas temperaturas más favorables, yo creo que es un circuito ideal para hacer muy buenas marcas.

P: ¿Qué valoración hace de los atractivos que ofrece, por lo tanto, el nuevo recorrido del ‘10K Playa d’en Bossa’?

R: Me parece fabuloso. Y que se haga en un entorno de playa, como las que tiene Eivissa, y que se intente hacer un circuito bueno y donde correr rápido, creo que es algo estupendo. Es para que otras ciudades tomen ejemplo de lo que se hace aquí.

P: El gancho de que se celebre en Eivissa no lo tienen otras pruebas, es evidente.

R: Ya sabemos que Eivissa tiene mucho tirón, pero más allá de eso, pienso que si hacen una carrera bien hecha, como sé que la van a hacer, pues que además se cuente con un 10k que sea plano y rápido es algo que atrae mucho más a los deportistas. Yo creo que el ‘10K Playa d’en Bossa’ es una carrera que va a tener muchísimo tirón y que cada año va a ir a más.

P: ¿Le veremos, entonces, por aquí por la isla el próximo mes de enero en el ‘10K Playa d’en Bossa’?

R: Sí, sí. Seguro. Ya he hablado con Dani Becerra, de la organización, y le he confirmado mi asistencia. Me ha gustado muchísimo este circuito y ojalá pueda llegar en muy buena forma en enero. Como le he dicho también, mi idea es que voy a salir a intentar batir mi marca personal. Creo que es un circuito que se presta, que está hecho para eso y que lo puedo conseguir.

"La marca que tengo ahora mismo es de 27:59 minutos. Y el récord de España de los 10k es de 27:48, que lo tengo cerquita, pero, bueno, no voy a hablar ahora de récord de España ni nada de esas cosas porque queda mucho hasta que llegue el mes de enero" Juan Antonio 'Chiqui' Pérez - Atleta

P: ¿Y cuál es esa marca?

R: Pues la que tengo ahora mismo es de 27:59 minutos. Y el récord de España de los 10k es de 27:48, que lo tengo cerquita, pero, bueno, no voy a hablar ahora de récord de España ni nada de esas cosas porque queda mucho hasta que llegue el mes de enero y no sé lo que va a pasar de aquí hasta entonces. Pero, como ya digo, este es un circuito al que si llegas en un buen estado de forma se puede intentar. Ya veremos como va transcurriendo la temporada y si llego en buena forma trataré de ir a batirlo, sin duda. Eso es seguro.

P: Se quedó este verano sin poder cumplir su sueño de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué es lo que pasó?

R: Bueno, para los Juegos Olímpicos sólo se podían clasificar para correr los 10.000 metros los 27 mejores atletas de todo mundo. Y yo estaba el 29º. Entonces, para poder entrar, yo tenía que esperar a la renuncia de algunos de los atletas que estaban por delante mí y que también tenían marca para otras pruebas. Finalmente hubo esas renuncias en el 10.000 y, por lo tanto, yo pasé a estar entre esos 27, pero no pude ir a Japón porque las federaciones de esos atletas comunicaron tarde las bajas. Así que, por culpa de esas federaciones, que no hicieron bien las cosas, yo me tuve que quedar en casa.

P: Es de imaginar el chasco tan grande que se llevaría. ¿Debió de ser muy frustrante, ¿no?

R: Sí. Ha sido algo muy duro para mí porque habría sido mi primera participación en unas Olimpiadas y porque llevaba cuatro o cinco años con ese objetivo en la mente. Yo pensaba que iba a estar allí, pero, mira, la vida ha hecho que las cosas fueran así. Aunque dentro de tres años tenemos París y seguiré entrenando para ver si finalmente puedo ser olímpico. De momento, el verano que viene están el Mundial y el Campeonato de Europa de pista, en los que quiero participar. Y luego, probablemente, dé el salto al maratón, porque ya he corrido alguno, como el de Valencia, y no se me dio tan mal porque acabé con 2.11:50 horas siendo mi primer maratón. Pienso que, entrenando y con la experiencia que tengo ahora, puedo ser también competitivo y pelear en esa distancia.