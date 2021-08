La afición de la UD Ibiza a los cronistas deportivos: olvidad los tópicos

"Pero, ¿en Ibiza en invierno que hacéis?". ¿A quién no le han preguntado esto alguna vez? "Cuando acabamos nuestra labor profesional, con horarios igual que en todos sitios, nos ocupamos de ir a comprar, llevar a nuestros hijos a actividades extraescolares, acudir al gimnasio, labores domésticas o simplemente, descansar en nuestro hogar. Igual que en el resto de España", han aclarado desde Mundo Celeste, y añaden que "no, no estamos todo el día de fiesta en la playa".

Además, han aprovechado la ocasión para recordar que Ibiza es más que fiesta y playa. "Desde 1999 somos una de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad (¿a que no lo sabías?) de España, con un riquísimo legado histórico-artístico, así como una exquisita gastronomía y unas preciosas tradiciones", por lo que piden a los cronistas deportivos "evitar los titulares tipo "al Sporting le va la marcha", "el Mirandés se va de fiesta en Ibiza", etc. porque es algo que cansa muchísimo", sentencian.