Marc Tur: «Volveré a luchar por estar en lo más alto»

«Dije que iba a dar mi 100% y así lo hice. No os voy a engañar, me veía con el bronce, pero son 50 km y no 49,800 km, como me hubiera gustado a mí», explicó con humildad el deportista ibicenco, profundamente agradecido por los mensajes de apoyo y la pasión de muchos amigos y aficionados para mantenerse cuatro horas pegados al televisor, «disfrutando y sufriendo» con su actuación en Sapporo.

«Me quedo con todo lo bueno. Disfruté como un niño desde el inicio. Esto sigue siendo un sueño para mí, un regalo que me ha dado la vida. Hace cuatro años no sabía si dejar la marcha, a día de hoy soy diploma olímpico. Todos estos años de sacrificio han merecido la pena solo por vivir esta experiencia», agregó Tur, que quiso dejar claro que está «satisfecho», pero a la vez «con ganas de seguir mejorando y de volver a luchar por estar en lo más alto».