El atleta Marc Tur encara con «optimismo e ilusión» su histórica cita olímpica

La ciudad de Sapporo (Japón) acoge este jueves 5 de agosto las pruebas de los 20 y 50 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, escenario en el que el atleta ibicenco Marc Tur y el resto de competidores españoles lucharán por lograr subirse al podio para emular, 17 años después, la gloria obtenida por el granadino Paquillo Fernández, medalla de plata en Atenas 2004.

A las 22.30 horas en España, Marc Tur, vigente campeón de Europa por equipos en los 50 kilómetros marcha, saldrá a competir en tierras niponas con el objetivo de colocarse entre los mejores del mundo y de hacer realidad el sueño de conseguir una medalla olímpica.

En lo que respecta a sus sensaciones y a su estado de ánimo de cara a la prueba olímpica que disputará esta noche en el circuito de Sapporo, el atleta de la Peña Deportiva de Santa Eulària explicó ayer tarde a Diario de Ibiza: «La verdad es que me encuentro bastante bien. Estoy muy tranquilo y para nada nervioso. Me siento optimista, con muchas ganas y muy ilusionado de cara a que llegue el momento de la competición».

Asimismo, en cuanto a su preparación para disputar con plenas garantías la prueba de los 50 kilómetros marcha, Marc Tur señaló que la «adaptación» a las condiciones de Japón ha sido algo «complicada» debido especialmente al «cambio de horario».

« Estoy muy tranquilo y la verdad es que me encuentro bastante bien y con muchas ganas» « En mi mente solo tengo dejarme la piel en el circuito y tratar de darlo todo» Marc Tur - Atleta olímico español

«El tema de la adaptación ha sido bastante difícil por el horario y también porque he tenido que realizar un cambio de hábitos, ya que aquí en Sapporo competiré como a eso de las cinco y media de la madrugada. He estado intentando adelantarme las horas al máximo y pienso que ya estoy bastante bien adaptado, aunque otro de los factores importantes a tener en cuenta es el clima, pues cada día hace una humedad y una temperatura diferente», detalló el deportista isleño, antes de agregar: «Hoy (por ayer para el lector) ha estado lloviendo y ha bajado mucho la temperatura, sobre todo en cuanto a la sensación térmica, por lo que no sé con qué condiciones me encontraré durante la carrera».

A pesar de ello, Marc Tur se muestra con confianza en sus posibilidades a la hora de presentar batalla en una carrera en la que tratará de hacer historia.

«Creo que he estado entrenando muy bien en estos últimos meses y me veo preparado para poder competir al máximo porque estoy muy concentrado en la competición. Pienso que este año está siendo la mejor temporada de mi vida y lo único que quiero es hacerlo aquí lo mejor posible», afirmó, con convicción, el atleta pitiuso.

Carrera muy complicada

En cuanto al desarrollo de la prueba y al tipo de carrera que espera, Marc Tur adelantó que se enfrentará a rivales de mucho nivel y con un gran potencial, aunque intentará luchar por estar «lo más arriba posible».

«En lo que respecta a mis rivales, los claros favoritos para llevarse las medallas son los japoneses, aunque también estarán ahí con total seguridad el eslovaco Toth, vigente campeón olímpico, y el francés Diniz, que es el actual recordman de los 50 kilómetros marcha », avanzó el deportista ibicenco, que también apuntó: «Entre ellos creo que se van a estar jugando las medallas, aunque luego hay un grupo muy variado de competidores muy buenos, entre los que podría entrar yo, que tienen también muy buenas marcas. Mi objetivo, por lo tanto, es dar mi cien por cien para intentar colocarme lo mejor posible y acabar, obviamente, lo más adelante que pueda. En mi mente solo tengo la idea de dejarme la piel en el circuito y tratar de darlo todo porque esta carrera es una gran oportunidad para mí y quiero aprovecharla».

Unas Olimpiadas «diferentes»

A la hora de valorar cómo está siendo su experiencia olímpica en el país de Sol Naciente, el marchador de Ibiza comentó que, por ahora, apenas ha tenido tiempo de salir a hacer visitas, dado que están «confinados» y no pueden hacer prácticamente «nada».

«Únicamente hemos visto la Villa Olímpica de Tokio, y aquí, en Sapporo, el hotel y la zona de entrenamiento. Están siendo unos Juegos Olímpicos diferentes, pero aun así la experiencia está siendo bonita y la estoy disfrutando mucho. Y espero disfrutarla más aún cuando esté compitiendo», declaró Marc Tur.