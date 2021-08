La Peña Deportiva confía en Cristian Carranza para impulsar su cantera

Según ha podido saber Diario de Ibiza, Cristian Carranza, que contará también en su labor con el apoyo de Víctor Prieto, ha tomado ya las riendas como máximo responsable de una ambiciosa y novedosa línea de trabajo para impulsar el desarrollo y el crecimiento de la cantera peñista, al objeto de convertirla en todo un referente.

«Ya estoy en ello. La Peña me ofreció la posibilidad de incorporarme al club un mes antes de la celebración del torneo en junio, pero les dije que no porque tenía que estar al cien por cien con la organización del evento, aunque si me esperaban lo hablaríamos. La Peña me esperó, les pasé un proyecto que les pareció bien y llegamos a un acuerdo», explica Cristian Carranza, al tiempo que señala: «Desde entonces llevo recopilando información para el club y trabajando día a día para profesionalizar la cantera».

En este sentido, el organizador del IIFFC y ahora máximo responsable del área deportiva de la cantera peñista, explica que la idea es trabajar con una nueva metodología para conseguir que los equipos de las categorías inferiores de la entidad santaeulaliense, «tanto desde el filial como desde los más pequeñines», puedan dar «un salto de calidad».

«Estamos muy contentos con la oportunidad que nos ofrece la Peña Deportiva de formar parte del club con una mayor responsabilidad en la cantera, que asumimos con toda la ilusión del mundo porque creo que la Peña es un club en el que hay mucho aún por hacer en ese sentido», comenta Cristian Carranza, antes de detallar: «Estamos desarrollando una metodología de trabajo basada en formar jugadores que sean inteligentes, creativos y que tomen sus propias decisiones».

Crear una identidad propia

Asimismo, el nuevo responsable del fútbol base de la Peña Deportiva subraya que el objetivo es «ayudar» a los chicos a «mejorar» y a que, día a día, vayan «progresando» en su desarrollo como futbolistas con «la pelota como gran protagonista».

«Creemos que el balón es un elemento muy importante y que el buen trato al balón siempre tiene que estar presente. Nuestra intención es marcar una diferencia y crear una identidad propia a nivel de club con una misma forma de hacer las cosas y de entender los conceptos, con una progresión entre categoría y categoría e ir introduciendo nuevos conceptos con los que queremos trabajar», concluye Cristian Carranza, que calcula que contará aproximadamente con unos 400 jóvenes a su cargo, que estarán repartidos en un total de 21 equipos de las categorías inferiores del club de la Villa del Río.