Mateo Sanz conquista el diploma olímpico: «Objetivo cumplido»

El windsurfista de Formentera Mateo Sanz consiguió ayer el diploma olímpico en los Juegos de Tokio después de cerrar su participación en la clase RS:X masculina de vela en la octava posición de la general. El formenterense certificó su notable actuación en aguas de Enoshima con una tercera plaza en la Medal Race celebrada ayer y a la que accedieron los 10 primeros clasificados al término de las 12 primeras mangas.

El deportista hispano-suizo de 27 años realizó un gran papel ayer en la regata definitiva, aunque llegaba sin opciones de luchar por las medallas tras las dos últimas jornadas de competición, marcadas por las fuertes rachas de viento y oleaje.

Sanz, que llegó a liderar la flota internacional tras una primera jornada en la que consiguió dos primeros puestos, finaliza su participación representando a Suiza con 100 puntos, lejos de los 37 que han llevado al neerlandés Kiran Badloe hasta la medalla de oro. La segunda posición fue para el francés Thomas Goyard, con 74 puntos, y en tercer lugar se clasificó el chino Kun Bi, con 75. El español Ángel Granda fue décimo.

«Estoy muy contento de acabar una Medal Race con los mejores del mundo en el tercer puesto. Eso no me lo quita nadie»

En conversación telefónica con Diario de Ibiza, Mateo Sanz reconoció estar muy satisfecho con su actuación aunque admitió que se marcha de tierras niponas con la convicción de que sólo las inclemencias metereológicas le han apartado del podio.

«Estoy muy contento por el diploma porque consigo mejorar mi resultado de Río 2016 [allí fue decimocuarto], que era la prioridad. Venía con el objetivo de entrar en la Medal Race y de luchar por los diplomas así que: objetivo cumplido», explicó el regatista formenterense, que abandona los Juegos con «un sabor agridulce» tras haber acariciado durante días las posibilidades de medalla.

«Tengo un sabor agridulce por no haber podido rascar algo más. Con menos viento era viable luchar por el podio», asegura Sanz

«Siento un poco de lástima por haber visto que si hubiera habido poco viento más de la mitad del campeonato sí que era viable luchar por el podio, pero no ha podido ser. Tengo un sabor agridulce por no haber podido rascar algo más», confesó el pupilo de Asier Fernández, que sobre la regata final comentó: «Hoy ha sido ‘mi viento’, pero un escenario un poco diferente. He salido a jugar mis cartas y a defender mi octavo puesto contra el norteamericano y el español. Estoy muy contento de acabar una Medal Race con los mejores del mundo en el tercer puesto, eso no me lo quita nadie. Ahora, a disfrutarlo».

Embarcaciones españolas

En esta jornada también se decidió la clasificación para la Medal Race de las clases 49er. y 49er.FX, que se disputarán mañana después de las doce mangas previas.

Primeros en el 49er. se sitúan los neozelandeses Peter Burling y Blair Tuke (52 puntos), segundos los británicos Dylan Fletcher y Stuart Bithell (56), con los mismos puntos que los españoles Diego Botín y Iago López-Marra, que son terceros.

En 49er.FX, primeras son las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze, que ya se llevaron el oro de esta clase en Río 2016 y que ahora suman 70 puntos. Cuartas se han puesto las españolas Támara Echegoyen y Paula Barceló (78).

En Finn, que esta jornada disputó dos regatas más y hoy cerrará la serie previa del ocho mangas, primero es el británico Giles Scott (20), segundo el español Joan Cardona (26 puntos) y tercero el húngaro Zsombor Berecz (29).