El tifón que azota Japón aleja al pitiuso Mateo Sanz de las medallas

El regatista de Formentera Mateo Sanz se aleja de las posiciones de medalla en la clase RS:X masculina de vela tras una jornada aciaga en la que no ha podido clasificarse entre los 10 primeros en ninguna de las tres mangas disputadas. El representante de Suiza en la disciplina de windsurf en los Juegos Olímpicos retomó la competición tras la jornada de descanso desde el segundo puesto pero, a diferencia de las seis primeras regatas, las de ayer estuvieron condicionadas por el tifón que azota estos días Japón. Tras unas jornadas apacibles, el fenómeno atmosférico llegó a la bahía de Enoshima con vientos fuertes, de 15 a 20 nudos, y oleaje, condiciones en las que no logró manejarse bien el deportista pitiuso.

Así, después de conseguir dos primeros puestos en el arranque de la competición, el pasado domingo, que le llevaron al liderato, ayer descendió al octavo puesto de la general después de firmar un decimosexto, un decimoséptimo (descarte) y un duodécimo puesto en las tres regatas disputadas. Con 56 puntos, el pupilo de Asier Fernández se aleja de las tres primeras posiciones aunque se mantiene vivo en la lucha por entrar en la Medal Race, que disputan los 10 primeros clasificados. Hoy se completa la fase de clasificación con las tres últimas mangas previstas y que podrían volver a estar condicionadas por un viento adverso para Sanz.

En cabeza marcha el neerlandés Kiran Badloe, con 26 puntos tras el descarte, seguido en segundo lugar por el italiano Mattia Camboni (34) y en el tercero por el francés Thomas Goyard (39).

La armada española de vela

El español Ángel Granda no pasó del decimoquinto puesto en la primera de las tres pruebas programadas. En la segunda hizo un noveno y en la tercera un décimo, con lo que, tras nueve regatas disputadas de las doce previstas antes de la Medal Race del próximo sábado, el grancanario está provisionalmente en el puesto undécimo de la general con 78 puntos tras el descarte, a una plaza de las diez que se clasifican para el último día.

En RS:X femenino, Blanca Manchón no pudo dar el salto que pretendía en la clasificación en esta tercera jornada de competición e hizo un 14, 9, 14, resultados que le dejan en el puesto decimotercero de la general con 90 puntos. La sevillana está con diez menos que la brasileña Patricia Freitas, que es la décima y que cierra provisionalmente, a falta de las últimas tres regatas de la serie previa de doce, la lista de participantes en la Medal Race.

Mientras tanto, los regatistas españoles Diego Botín y Iago López Marra se han situado segundos en la clase 49er en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una cuarta jornada en la bahía de Sagami en la que Joan Cardona, en Finn; Jordi Xammar y Nico Rodríguez, en 470 masculino; y Támara Echegoyen y Paula Barceló, en 49er FX, marchan terceros en sus respectivas clases.

«La velocidad era lo más importante y me he perdido»

Mateo Sanz reconoció que pasó un día duro en Enoshima por las condiciones meteorológicas. «La previsión anunciaba estos fuertes vientos, ya estábamos preparados para este duro día. No he podido hacer mucho al respecto, estábamos en el área donde el viento y el oleaje eran aún más fuertes», explicó en declaraciones al equipo suizo de vela. «La velocidad era lo más importante y me perdí un poco en comparación con los demás. Estoy contento con lo que logré hacer, pero 6-7 adversarios fueron realmente muy rápidos», confesó el formenterense. R.J.P. EIVISSA