Marc Tur prepara su asalto a los Juegos en una cámara de humedad

El atleta de la Peña Deportiva Marc Tur, que está preparándose para los Juegos Olímpicos en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), parte hacia Tokio mañana con parte de la expedición española de atletismo y el 5 de agosto a las 21.30 horas (día y hora local) se enfrenta a uno de los retos más importantes de su vida: correr en la prueba de 50 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos.

El ibicenco está tranquilo, centrado en su entrenamiento y tiene claro que para él un éxito sería conseguir un diploma olímpico (se otorga a los ocho primeros deportistas de cada prueba). «Creo que lo puedo hacer. Si no, no lo diría», explicó el deportista de Santa Eulària en declaraciones al club peñista.

«Me encuentro muy bien, tengo muchas ganas e ilusión por correr en Tokio y voy con la idea de darlo todo. Mi entrenador -José María Quintana- está convencido de que lo estamos haciendo bien, así que hay opciones», aseguró Tur a escasas horas de poner rumbo al mayor desafío deportivo de su carrera.

Respecto al trabajo de adaptación a las condiciones climatológicas de Tokio (calor y alta humedad), el atleta cuenta que parte de su entrenamiento se realiza en una habitación, corriendo sobre una cinta, donde se imita la temperatura en la que se prevé que se dispute la competición. «Al principio a mi cuerpo le costó bastante adaptarse a estas condiciones, pero ahora noto que se ha acostumbrado».

Marc Tur vuela mañana y, junto al resto de sus compañeros, pasará una noche en la Villa Olímpica después de realizarse una PCR. Al día siguiente la expedición parte rumbo a Sapporo, donde competirán, y tienen absolutamente prohibido salir del hotel y de la zona de entrenamiento para evitar cualquier tipo de contagio de covid.

Su familia le apoyará desde Ibiza aunque con un sabor agridulce ya que, en condiciones normales, estaría arropando al joven deportista y médico de profesión desde Japón. «Están muy ilusionados con mi participación en los Juegos. Es una pena que no puedan acompañarme desde las gradas. Ellos ya habían comprado los billetes para Tokio 2020. Al final, la pandemia retrasó los Juegos y en esta ocasión no se permite que los familiares acudan a las pruebas», argumentó el atleta de la selección española de atletismo. Pero no sólo su familia estará pendiente de la actuación de Marc Tur, toda la isla apoyará a la única representación ibicenca en Tokio, al margen de los técnicos Carles Tur (vela), Miguel Torres (ciclismo Japón) y Asier Fernández (vela Suiza).