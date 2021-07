Mateo Sanz sigue firme a por las medallas:«Firmaba estar en el ‘top 3’ a mitad de campeonato»

Mateo Sanz continúa dando pasos firmes en su camino hacia las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. El windsurfista de Formentera, que compite con bandera suiza, cayó ayer del primer al tercer puesto de la general en la clase RS:X masculina de vela después de anotar un décimo, un cuarto y un quinto puesto en las tres mangas celebradas en aguas de la bahía de Enoshima, al sur de Tokio. El pupilo de Asier Fernández ofreció un gran rendimiento en la segunda jornada de regatas a pesar de no poder reeditar los dos primeros puestos que le auparon al liderato este domingo en su debut. El windsurfista pitiuso de 27 años mantuvo el pulso competitivo y una regularidad que le permiten continuar en puestos de podio, con 30 puntos, antes de afrontar hoy el día de descanso y mañana y pasado las dos jornadas definitivas, con seis mangas previstas, de cara a la clasificación para la Medal Race del sábado.

El neerlandés Kiran Badloe es el nuevo líder de la flota de RS:X en Tokio con 22 puntos después de sumar ayer un primer puesto, un segundo y un sexto. Por detrás se sitúa el italiano Mattia Camboni, quien firmó un octavo y dos terceros puestos para contabilizar 24 puntos, mientras que el representante español Ángel Granda ha descendido del segundo al duodécimo en la clasificación provisional tras una mala jornada en aguas niponas. La flota está compuesta por 25 de los mejores windsurfistas del mundo.

El análisis de Mateo Sanz

Mateo Sanz analizó de forma pormenorizada la jornada de regatas en Enoshima y su actuación en las tres mangas disputadas, marcadas por vientos más intensos que en la jornada inaugural cuando el formenterense consiguió dos primeros puestos.

«Hoy se ha cumplido el peor pronóstico porque el tifón nos ha pillado un poquito y el viento era más fuerte de lo esperado. Por suerte, nos ha tocado después que a las mujeres, que han tenido 15 nudos, y a nosotros solo en la primera manga ha sido un poco fuerte. Luego ha ido bajando», señaló el regatista hispano-suizo, que confía en que se mantengan los vientos ligeros para desarrollar todo su potencial en aguas niponas. «Juega a mi favor que era un viento de tierra bastante rolón y racheado. Me puedo defender mejor que si fuera solo viento estable y una carrera de caballos donde solo importa la velocidad. Cuando hay rachas y roles juega bastante a mi favor el hecho de que haya que utilizar la cabeza. La táctica y la estrategia se me da bastante bien», argumentó.

Mateo Sanz se mostró «muy contento» en declaraciones a Diario de Ibiza con las seis pruebas disputadas en Enoshima. «Ayer –el domingo para el lector– estuve liderando la general y hoy –por ayer– he conseguido mantenerme entre los tres primeros, así que con ganas de disputar lo que queda. Si me hubieran dicho hace unos meses o unas semanas qué opino de estar en el ‘top 3 a mitad’ de campeonato, la verdad es que lo firmaba», añadió el pupilo de Asier Fernández, que sigue pendiente del parte meteorológico de cara a la tercera y cuarta jornada de competición, teniendo en cuenta que hoy tienen descanso. «En Enoshima tenemos una gran variabilidad en cuanto a previsiones meteorológicas, con algún tifón o baja presión que hace muy difícil prever lo que puede pasar. Hoy se ha cumplido uno de los peores escenarios, quién sabe si será más favorable para mis condiciones. Las del domingo serían las ideales», subrayó.

Por último, Sanz destacó que el hecho de no haber tenido «una regata desastrosa», le permite «seguir siendo optimista». «Lo importante es que aún no he utilizado mi descarte. Hoy era fácil hacer una regata muy mala, la clave es que aún no he cometido un error muy gordo», concluyó.