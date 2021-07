Avanzan las obras en el Estadio Can Misses-Power Electronics

Dos semanas para el estredo de ‘Can Misses-3’. Las obras para la reforma del estadio de Can Misses por parte de la UD Ibiza, valoradas en más de 2 millones de euros, avanzan a buen ritmo. Los operarios ya están construyendo la nueva tribuna y ayer se estaba instalando la estructura del videomarcador. Según ha podido saber Diario de Ibiza, el recinto pasará a denominarse Estadio Can Misses-Power Electronics, incluyendo así al patrocinador principal del club y empresa familiar de los Salvo. Por otra parte, solo restan dos semanas para el estreno del campo de césped de la pista de Can Misses-3, que será el lugar de entrenamientos de la UD Ibiza y de los partidos del Cedé en Segunda RFEF.