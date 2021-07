El presidente del Club Atletisme Pitiús, Toni Roig, aseguró ayer a Diario de Ibiza haber recibido un correo electrónico del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza en el que solicita a los clubes de atletismo que hacen uso de la pista que no pisen el nuevo césped natural que la UD Ibiza está plantando para su futuro uso.

Desde el CA Pitiús volvieron a lamentar la falta de previsión del Patronato ya que, aseguran, hay atletas que tienen que preparar campeonatos autonómicos y nacionales. «Tengo a la lanzadora de martillo [Lua Alvado] que tiene este fin de semana el campeonato de Baleares Sub - 20 y que puede ser determinante para acceder a la beca de la EBE [Escola Balear de l’Esport]», lamentó el entrenador Toni Roig.

HIERBA tepe de Bermuda EN CAN MISSES-3. La empresa Royalverd, Turf Engineering ha comenzado la instalación del césped natural en el campo de la pista de atletismo de Can Misses, ahora conocido como Can Misses-3. Se trata de una hierba de gran resistencia a la pisada y que regenera de manera inmediata ante cualquier daño que se produzca.