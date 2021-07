Javier Pérez Mateo, centrocampista de la UD Ibiza: «Ojalá podamos vivir un ascenso a Primera División, pero hay que ser prudentes»

El alcarreño Javi Pérez es el jugador franquicia de la UD Ibiza después de firmar un contrato para las tres próximas temporadas, descartando importantes ofertas. El mediocentro se ha ganado el cariño de la afición y quiere seguir creciendo con el club celeste en su imparable escalada.

Javi Pérez Mateo (Guadalajara, 14-08-1994) vive con ganas y mucha ilusión el camino hacia el debut de la UD Ibiza en Segunda División. El centrocampista alcarreño, uno de los más queridos por la afición, es también el futbolista en el más confianza ha depositado el club, ampliando su contrato por tres temporadas. Tiempo en el que espera celebrar un nuevo ascenso, ahora a la máxima categoría del fútbol nacional.

¿Cómo está viviendo la pretemporada de cara al histórico debut de la UD Ibiza en Segunda?

Bien, con mucha ilusión y muchas ganas de que empiece ya la temporada, estamos todos deseando que empiece la Liga y poniéndonos a tono para hacerlo de la mejor manera posible.

Para muchos de ustedes también supondrá estrenarse en la categoría. ¿Qué sensaciones le produce poder jugar en LaLiga Smartbank?

Debuté con el Valladolid en el play-off a Primera, pero con ganas y con ilusión de una nueva categoría, con los compañeros del grupo, y deseando empezar la liga y disfrutar de una competición complicada a la vez que muy bonita.

La afición celebró su renovación por tres temporadas en el club ibicenco, ¿se siente querido y respetado en la isla?

Sí, siempre lo tuve claro desde el primer momento estaba convencido de que quería estar aquí, no hubo problemas en seguir y ojalá sea por muchos años. Había recibido muchos mensajes, cuando terminas contrato recibes mensajes de quédate, al final yo sabía dónde quería estar y así se hizo.

Es el jugador con el contrato más largo en el club, ¿cómo fue la negociación, hubo algún otro equipo importante interesado?

Sí, es el contrato más largo de la plantilla. Desde el primer momento con la dirección deportiva y la presidencia no hubo problemas por el tema de años y demás, ellos quisieron alargar en años, decidimos tres temporadas y ojalá pueda seguir aquí más tiempo. No te voy a mentir, es verdad que cuando haces una buena temporada y asciendes tienes más opciones; las había, pero desde el primer momento sabía dónde quería estar, sabía dónde me sentía querido, y así ha sido, el club me ha valorado bien y he conseguido quedarme.

Va a tener una dura competencia en el centro del campo, con la llegada de Bogusz y Appin. ¿Cree que se mantendrá como titular en Segunda?

Muy bien, los chicos muy bien, juegan muy bien al fútbol, son chicos trabajadores y es muy bueno para todos, que venga competencia y tener complicado jugar. Nos viene muy bien a todos para ponerse las pilas y para estar al 200 por cien para jugar. Yo lo tengo claro, la única manera [de ser titular] es trabajando. Voy a trabajar para ayudar al equipo en todo lo que pueda. Desde el inicio o cuando tenga que ser, el míster decide, pero trabajaremos para estar desde el inicio.

CAMPAÑA DE ABONADOS El martes arranca la renovación de abonos La UD Ibiza informó ayer de que a partir de este martes se abrirá el plazo para la renovación de abonos online y en taquilla para la temporada 2021-22. El día 20 comenzará el turno para las nuevas altas.

El club no parece tener prisa para completar la plantilla, ¿eso significa que se va a hacer un equipo para luchar por todo?

El mercado dura mucho tiempo, la gente espera cuando tienes varias opciones a que te salga otra cosa, hay que tener tranquilidad, acertar con los fichajes que venga a aportar y creo que la dirección deportiva se encargará bien de eso, y ojala vengan buenos jugadores y podamos hacer un muy buen equipo.

Este club no va a parar hasta llegar a Primera División y usted tiene tres años más por delante, ¿cree que vivirá ese sueño vestido de celeste?

La palabra es prudencia, hay que ser muy prudentes porque es una categoría súper complicada, hay plantillas muy buenas, equipos que aspiran a todo, y suena a tópico pero hay que ir partido a partido y no pensar más allá. Ojalá podamos vivir un ascenso a Primera División pero hay que ser prudentes de momento, pensar en la pretemporada y, cuando llegue la Liga, ya pensaremos en eso.

Se va a enfrentar con el Real Valladolid, club del que llegó procedente a la isla. Los de Pucela serán favoritos para retornar a Primera. ¿Qué equipos cree que pelearán por el ascenso?

Hay muchos equipos favoritos, Almería, Girona, Leganés, Valladolid, hay muy buenos equipos en la categoría, tenemos que pensar en nosotros mismos, hacer bien las cosas, no voy a poner una posición en la tabla porque no sabemos cómo se va a deparar, pero ojalá estar lo más arriba posible.

¿Qué va a suponer para el club y para la isla la llegada del fútbol profesional?

Par la isla es buenísimo, desde el primer momento que llegó Amadeo dijo que quería que se viera la isla de otra manera y yo creo que lo ha conseguido. Tener fútbol profesional hace ver a la isla de otra manera, que se hable más de fútbol que de fiesta creo que es buenísimo para la isla.