Daniel Mateo Angulo, atleta: «En la pista se puede convivir, nos hacemos bien unos a otros»

¿Qué trae a Ibiza a un olímpico como usted a pocas semanas de competir en Tokio?

Olímpico, cuando tome la salida; es una palabra muy grande, muy importante, y hay que llevar cuidado. Pues todo viene en base a nuestra experiencia del Mundial de Doha, donde fui décimo, en condiciones de calor y de humedad extrema. A eso hemos venido a Ibiza, a hacer una concentración o aclimatación previa de humedad y calor. En la presentación de la maratón de Ibiza conocí a Juanjo y a la gente de Ibiza Sport, me ofrecieron la posibilidad de venir aquí, nos han ofrecido alojamiento, bicicleta para mi entrenador… Si vas fuera y a mesa puesta pues es muy cómodo.

¿La isla le inspira, le transmite confianza de cara a una cita tan importante como sus primeras Olimpiadas?

Yo ya he competido aquí, pero sobre todo es por las circunstancias. Juanjo conoce a mucha gente, que controla mucho de circuitos, y es súper importante para nosotros. Ayer me lié a dar vueltas por el paseo marítimo y es un coñazo. Ellos te sacan por ahí y haces rodajes más operativos.

¿Cuáles son sus rutas preferidas para correr en Ibiza?

En ses Salines corrí una vez y muy bien es un sitio para disfrutar. Esa vez estuve con mi chica en diciembre y nos gustó mucho. Nos pareció que la isla tiene muchas posibilidades en el turismo deportivo porque en invierno el clima es excepcional y hay más campo y monte de lo que parece. Hemos ido por rutas muy chulas.

No cabe duda de que pasar a la distancia de maratón en 2019 fue la decisión más acertada de su carrera.

Sí, siempre tendía a la larga distancia y era cuestión de años, hasta que no acabas la primera maratón no sabes bien tu nivel, pero sabía que en largas distancias iba a andar más. Fue como la consolidación de decir que lo mío era lo largo, y ha ido fenomenal. Ha sido un cambio bestial porque he pasado de ser uno más, o que iba a un Europeo a vivir la experiencia, a ir a reventar la carrera.

¿Con qué éxito se queda, el décimo puesto en el Mundial de Doha de 2019, que le dio el billete a los Juegos, o batir en España el récord de la hora en pista, que databa de 1975?

Conseguir clasificarte para unas Olimpiadas es lo máximo. Ese décimo puesto fue el éxito mas importante, aunque el récord de España fue muy ilusionante y un estímulo bestial. Pero lo otro ha supuesto un trabajo muy grande y desde dentro ves lo que cuesta llegar a un sitio o a otro.

« Me encuentro bien. Quiero ir a Tokio a romperla, a petarla, pero habrá que tener la cabeza fría» « En invierno el clima en la isla es excepcional y hay más campo y monte de lo que parece»

¿Cómo se imagina su participación en los Juegos de Tokio?

Me visualizo con mucha ilusión, con muchas ganas, sintiendo que somos importantes, que estaremos en el mejor sitio del mundo en ese momento. Veo una carrera dura, exigente, que hará que haya que tener la cabeza fría. Los africanos [favoritos al podio] son poco ortodoxos y hay que ser muy frío, controlar mucho no solo los ritmos, sino las circunstancias de hidratarse, comer, y tener cuidado con la insolación.

¿Se fija como objetivo algún puesto o marca personal?

No me gusta decir puestos ni marcas, el día que empecé la preparación tenía una cosa en la cabeza, ahora otra, y está yendo bien. Antes de Doha quedar entre los 16 era un premio, pero luego quedar el 10 me hizo volver cabreado porque pensaba que tenía bastante más para dar. Quiero ir Tokio a romperla, a petarla. Pero hay que ver el día.

En la selección española coincidirá con otro especialista de larga distancia como el marchador ibicenco Marc Tur. ¿Compartirán estrategia como debutantes?

Le conozco, hemos hablado de temas de calor y humedad, allí ellos corren antes, compartiremos la experiencia, he estado en varios campeonatos y con Marc me llevo muy bien. Me hizo ilusión que lo petara en el Europeo y consiguiera mínima para Tokio.

« Hemos compartido instalaciones con el Numancia en Primera y no ha habido el más mínimo problema» « Conozco a Marc, hemos hablado de calor y humedad. Compartiremos la experiencia»

Usted viene de una familia humilde de Soria. ¿Cómo fueron sus orígenes en el atletismo y la evolución hasta lograr clasificarse para unos Juegos?

Esto es paso a paso. Como todos los niños, empiezas en campeonatos locales y provinciales, donde vas para adelante, luego los regionales y nacionales, donde vas consiguiendo metas... Mi familia siempre me ha acompañado en mi camino, antes mis padres, ahora mi pareja, mi hermano… Y en todo esto me ayuda mi entrenador, tanto por la experiencia como por el instinto que tiene. Los entrenadores tienen que estar para calmar y apagar el fuego, el día a día con él es maravilloso por las cosas que me transmite, todo hace que vaya en la dirección correcta.

¿Está al tanto de la polémica por la entrada del fútbol profesional en el campo de la pista de atletismo de Can Misses? ¿Cuál es su opinión?

Yo he corrido en esa pista, que es muy rectangular, por cierto. Nuestro ejemplo es importante porque hemos compartido instalaciones con el Numancia en Primera y Segunda División y no ha habido el más mínimo problema porque los futbolistas profesionales entrenan por la mañana y por la tarde tienes toda la instalación vacía para clubes y escuelas deportivas. Por lo tanto, creo que en base a nuestra experiencia pues que convivan porque todos cabemos en la pista, no es ni de atletas ni de futbolistas. Nos hacemos bien unos a otros.

Enrique Pascual, el maestro de Cacho y Antón bendice el convenio

Dani Mateo tiene el privilegio de contar con uno de los maestros del medio y el largo fondo español. El veterano entrenador soriano Enrique Pascual Oliva ha lanzado al éxito a figuras como Fermín Cacho y Abel Antón, y ahora está haciendo lo propio con el maratoniano.

Ayer, tras acompañar en bicicleta a su pupilo por los caminos de Sant Antoni, Pascual aseguró que «la meta en Tokio es estar en la línea de salida». «La maratón es una aventura, no es tanto la carrera sino cómo la preparas», indicó el técnico. Para Pascual, el atleta exitoso es aquel que «tiene un equilibrio entre un físico portentoso y una cabeza maravillosa».

Además, y en base a su experiencia, el entrenador de Dani Mateo se posicionó a favor de la «convivencia» entre el fútbol profesional y el atletismo a tenor de la polémica suscitada por el convenio de Can Misses. «Hemos estado conviviendo con el Numancia de fútbol, desde Tercera a Primera División. Y lo hemos compaginado muy bien, no tiene sentido decir esto es tuyo o esto es mío. Lo llevamos estupendo», señaló Pascual, que añadió:«A nosotros el fútbol nos viene muy bien porque miman el césped, y lo tienen maravilloso para rodar y hacer algunas cositas. El problema son los lanzamientos, tendrán que tener una zona aparte para lanzar martillo. Pero no es complicado».