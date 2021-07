Vicente Costa, presidente del CB Sant Antoni: «En LEB Plata también queremos llegar lo más arriba posible»

El Club Bàsquet Sant Antoni cogió el testigo del Ca Nostra a finales de los 90 para preservar la pasión por la canasta en el municipio. Pero, desde hace dos temporadas, el proyecto que preside Vicente Costa se ha profesionalizado hasta el punto de escalar dos categorías en apenas un año. El Bàsquet Sant Antoni traerá por primera vez la Liga LEB Plata a la isla y Costa, ambicioso como su equipo de trabajo, no quiere que sea «flor de un día».

¿Qué supone para usted encabezar el primer proyecto de un club pitiuso en LEB Plata?

Venimos de épocas pasadas, de cuando estaba el Ca Nostra, y evidentemente es un orgullo muy grande poder poner el nombre de Sant Antoni y el de la isla de Ibiza en el mundo del baloncesto, para que se conozca. Lo afrontamos con mucha ilusión, esto implica mucho más trabajo pero tenemos un equipo bastante aguerrido y bastante bueno. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de volver a tener basquet de calidad en la isla.

¿Está preparado el club y el municipio para competir en la categoría de bronce del baloncesto nacional?

Estamos todos en ello, somos un club joven, siempre habíamos trabajado con gente de formación y categorías inferiores. Ya llevamos dos años trabajando más profesionalmente para intentar que, si se nos daba la oportunidad, llegar con una bases más sólidas y con trabajo a las espaldas para que podemos llevarlo a delante.

No solo por las personas que se suelen ver, como yo, el gerente, Jordi Grimau, o el coordinador, Marcos Páez. Hay más personas de club, padres y gente que echa una mano. La ilusión la tenemos por las nubes. No nos vamos a tirar a la piscina sin manguitos, pero queremos que no sea flor de un día sino para perdurar.

¿Qué reformas necesitan para competir en LEB Plata?

Las instalaciones tenemos que agradecer al ayuntamiento que el pabellón al 99% está adecuado para competir en esta categoría porque el año pasado ya se arregló el parqué y se compraron nuevas canastas con vistas al futuro. Hay proyectado un marcador nuevo que era lo que urgía y lo demás, sobre la marcha. Hay un proyecto para ampliar el aforo en Sa Pedrera, donde ahora caben cerca de 400 espectadores. Está en el orden del día.

¿Está convencido de este proyecto o se está dejando llevar por planes más ambiciosos como los de Jordi Grimau?

No. Evidentemente cuando traemos a determinada gente o personas que colaboran con nosotros es porque todos queremos lo mejor. Es un trabajo que se lleva haciendo desde hace dos temporadas con el equipo de Primera Nacional. Es verdad que hay mucha euforia ahora, pero algunos ponemos más cordura porque sabemos que hay que hacer las cosas con sentido común. Se está haciendo un trabajo de base muy bueno y muy fuerte. No queremos que sea flor de un día

¿Qué planes tienen para ampliar la masa social?

Hay varias actuaciones pendientes, campañas, publicidad y redes sociales. Hay un sentimiento detrás, gente que nos pregunta cómo va a ser el proyecto, se ve el gusanillo y las ganas de que esto vaya adelante. Hay que buscar un patrocinador fuerte, estamos en ello, al estar en una competición así se necesita algo más destacado.

Jordi Grimau dijo que tampoco se ponen techo en LEB Plata. ¿Pretenden ser una especie de UD Ibiza pero en el deporte de la canasta?

Cuando te metes en una historia de estas quieres llegar lo más arriba posible, pero eso te lo dan los resultados. El año pasado en EBA hicimos una plantilla para no sufrir y resulta que fuimos disparados y nos metimos en play-off. Si este año pasa lo mismo, vamos a ir a por todas. Si nos metemos arriba y tenemos opciones, por qué no.

¿Habrá una revolución en la plantilla?

De eso se encarga la dirección deportiva, pero la plantilla cambiará en un 80-90%: no es lo mismo competir en EBA o en Plata. Nuestra idea es hacer un equipo no solo para mantenernos si no para estar lo más arriba posible. Si conseguimos patrocinadores buenos, la plantilla cambiará. Nuestra aspiración no es mantenernos, sino estar de la mitad para arriba. Pero con los pies en el suelo. Vamos a ser serios y a trabajar duro.