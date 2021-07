Raúl Chapado: «En las pistas donde se mete el fútbol siempre pierde el atletismo»

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, visitó este sábado las instalaciones de la pista de atletismo de Can Misses para demostrar en persona su respaldo al Club Atletisme Pitiús en el contencioso contra el convenio firmado por el Ayuntamiento de Ibiza y la UD Ibiza para el uso exclusivo de los dos campos de fútbol. Chapado, en compañía de Toni Roig, presidente del Pitiús, observó las obras que lleva a cabo el club celeste en el campo de fútbol central y departió con el técnico ibicenco sobre los inconvenientes que sufrirán clubes y escuelas municipales. Chapado y Roig coincidieron al destacar que «en las pistas donde se mete el fútbol siempre pierde el atletismo». El presidente de la Española mandó hace varias semanas una carta oficial al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, para hacerle saber su preocupación respecto del desembarco de dos clubes de fútbol en las instalaciones de la pista de atletismo de Can Misses. El convenio está ahora en manos del Juzgado de lo contencioso administrativo de Palma tras el recurso interpuesto por el propio CA Pitiús y por el CD Ibiza, que no podrá hacer uso del estadio de cara a su estreno en Segunda RFEF.