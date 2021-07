La marea celeste se cita hoy frente a Can Misses en apoyo a la UD Ibiza

Así las cosas, a las 20.00 horas de este sábado 3 de julio, varios cientos de aficionados y socios de la UD Ibiza se unirán en una concentración en el estadio de Can Misses para dejar clara su postura de forma rotunda y su total apoyo al fútbol profesional en Ibiza.

La convocatoria está organizada por las Peña Corsarios, Penya Pagesa y Mundo Celeste, que tienen previsto también la lectura de «un comunicado» para dejar constancia de su apoyo al convenio firmado entre la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Vila y en favor «de mantener el fútbol profesional en Ibiza», ya que la masa social de la entidad celeste considera que el ascenso a Segunda División es «un hito que se ha deseado desde siempre» y que «ahora que se tiene», no quieren que «se eche a perder», según indican desde las peñas del club.

Grandes beneficios para Ibiza

«Este convenio beneficiará a la ciudad y la isla de Ibiza a nivel deportivo, económico y social. Es por ello que convocamos a toda persona aficionada al fútbol a que venga a la concentración», especificaban en su comunicado los organizadores de la movilización.

Fuentes de una de las peñas de la UD Ibiza, avanzó este viernes a Diario de Ibiza que calculan la asistencia de un gran número de seguidores a la cita de esta tarde en Can Misses, ya que el acto está abierto por completo a todas aquellas personas que quieran unirse en su reivindicación en defensa de los intereses de la UD Ibiza y del fútbol profesional.

«Los permisos que se han solicitado para la concentración en la Delegación del Gobierno son para unas 250 personas, aproximadamente, contando con los miembros de las peñas, aunque se espera que venga también gente de las categorías inferiores del club y familiares y demás. La cita está abierta a todos los seguidores que sean de la UD Ibiza y también a los que no lo sean, pero que quieran un fútbol profesional como nunca lo hemos tenido en la isla, que va a ayudar mucho a la economía de Ibiza», señalaron estas mismas fuentes, al tiempo que destacaron: «Entendemos que haya gente que esté molesta, pero, al final, el problema no viene por la UD Ibiza, sino del Ayuntamiento. No ya de éste, sino también de los anteriores que ha habido y que durante muchos años no han hecho una inversión económica como tocaba en instalaciones deportivas, estando ya saturados los campos de fútbol, y sabiendo que esto podía pasar».