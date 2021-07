Toni Roig: «No tengo más que decir, el asunto está donde tiene que estar»

Las palabras recogidas en la entrevista ofrecida en exclusiva este jueves en Diario de Ibiza por parte de Elena López, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, no han pasado desapercibidas para el Club Atletisme Pitiús y el Club Deportivo Ibiza de fútbol, las dos entidades implicadas directamente en el recurso contencioso que ha sido presentado en contra del convenio de cesión del uso de las instalaciones deportivas de Can Misses que ha sido suscrito entre la UD Ibiza y el Consistorio de Vila.

Ante las declaraciones efectuadas por la edil de Ibiza a este rotativo, Toni Roig, presidente y entrenador del Club Atletismo Pitiús, al que citaba explícitamente Elena López en diversas cuestiones relacionadas con el conflicto de intereses que se vive estos días a raíz del llamado caso ‘Can Misses’, quiso dar por zanjado cualquier tipo de debate al respecto y declaró ayer, tras ser consultado, que «no tiene nada más que decir» sobre este asunto.

«Todo está donde tiene que estar. Y no tengo nada más que decir al respecto», señaló el dirigente y entrenador del Club Atletisme Pitiús, al tiempo que indicó que el agravio a su club y al atletismo ibicenco no tiene relación alguna con un problema de convivencia en un mismo espacio: «Hemos estado conviviendo más de 20 años con un equipo de rugby, y, últimamente, con dos. Hemos dado pruebas sobradas de convivencia. Dicho eso, no hay nada más que decir. El asunto está donde tiene que estar, en los juzgados, y no soy yo ahora el que tiene que hablar».

No obstante, Toni Roig señaló al hilo de lo comentado por Elena López, en relación al conflicto existente por Can Misses, que «la parte central de la pista de atletismo está cedida a la UD Ibiza» y que es, por lo tanto, «a un juez» al que se tiene «que dirigir».

«Está ya todo dicho. ¿Cómo me puedo fiar de lo que se diga, si las decisiones no las toma ni el Ayuntamiento?», se pregunta el presidente y entrenador del Club Atletisme Pitiús, antes de apuntar: «La cuestión está ahí. Todo el mundo sabe lo que ha pasado y ahora hay otro club más agraviado, el Inter Ibiza de rugby, que estaba entrenando a las 20.30 horas y al que le han dicho ya que no podrá jugar allí. Es decir, estamos afectados todos los que jugábamos en Can Misses menos la UD Ibiza».

El CD Ibiza exige «garantías»

Por otra parte, Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, destacó acerca de las diferentes manifestaciones realizadas ayer desde el Ayuntamiento de Ibiza que el problema está «en manos de los abogados» y que habrá que esperar «acontecimientos».

«La RFEF y la FFIB también nos requieren a nosotros un convenio de uso para jugar, que es necesario y que hace falta para que 20 equipos vengan aquí a competir. Y el problema es que el 16 de julio tenemos que tener realizada la inscripción y ni Can Misses-2 ni Can Cantó, que no cumplen con los requisitos ni en Tercera, es la solución», destacó el dirigente del CD Ibiza, que también manifestó: «Nosotros lo único que pedimos y que queremos es unas garantías porque no las tenemos. Desde el Ayuntamiento dicen que no hay ya marcha atrás, pero si esto no funciona la única solución es jugar en Can Misses. No tenemos ningún acuerdo porque no existe. Estamos en sus manos y yo iré donde me digan, pero con garantías, porque lo que nos proponen es dejarnos en la calle».

Asimismo, Antonio Palma explicó que el recurso contencioso «se ha presentado porque había que hacerlo antes de fin de mes».

«Vivimos en una democracia y creo que lo único que estamos haciendo es hacer valer nuestros derechos. Yo no defiendo mi patrimonio personal, como Amadeo Salvo, sino que defiendo los intereses de un club», concluyó el máximo dirigente del CD Ibiza.