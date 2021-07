La Peña ficha a Joshua Anaba y el Formentera, a Iago Novo

El peñista Joshua Anaba, nacido en Ghana, es un jugador muy rápido, por lo que en ocasiones puede jugar en posiciones más adelantadas. Se defiende perfectamente como defensa central o pivote defensivo en la medular, destacando por anticipación, contundencia y dominio del juego aéreo.

El futbolista comenzó a jugar a los 13 años en su país y a los 18 llegó a España para firmar por el CD Leganés B en la Tercera División madrileña, jugando posteriormente en el CD Tarancón de la Regional Preferente de Cuenca. Llegó al CD Marino del Linares Deportivo.

Por su parte, Iago Novo ha sido uno de los protagonistas de la última temporada en el conjunto gallego, al ser el jugador con más partidos disputados (28) y más minutos jugados de toda la plantilla (2.510 min.). Con el filial del Lugo, finalizaron la liga en segunda posición y disputar el play-off de ascenso.

Su posición habitual es medio centro con capacidad ofensiva. Un jugador de equipo, combativo y con mucha calidad que aportará solidez al equipo de Míchel Alonso, asegura el club en un comunicado. El joven jugador gallego, que ya conoce a su nuevo entrenador, emprenderá su primera experiencia fuera de Galicia: «Será la primera vez que juego fuera de mi casa. Me han hablado muy bien del club y de la isla, y cuando me lo propusieron no me lo pensé. Tengo muchas ganas de llegar y volver al club la confianza que ha depositado en mí», afirma Iago Novo.