Elena López: “La demanda por el acuerdo de Can Misses quedará en nada, pero marca un antes y un después”.

Regidora de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza. Elena López (Eivissa, 1977) es una de las artífices del convenio con la UD Ibiza para la cesión de Can Misses, un acuerdo que ha desembocado en una demanda conjunta del CD Ibiza y el CA Pitiús.

¿Cómo valora el recurso contencioso presentado por el CD Ibiza y el Pitiús contra el convenio de usos de Can Misses?

Estamos muy tranquilos. Ya veíamos la progresión de la UD y nosotros jurídicamente veníamos trabajándolo desde el año pasado, cuando estuvieron a punto de ascender. Empezamos a trabajar en esa línea porque hay que pensar que el convenio que hemos firmado es necesario para poder ejecutar todas estas actuaciones para adaptarse a Segunda División. Si no, las tendría que haber asumido el Ayuntamiento, algo que no entraba en nuestros planes. Y era la parte previa para conceder la licencia y poder comenzar las obras, tanto en el estadio como en el césped de la pista de atletismo. Estamos tranquilos, sabemos que lo hemos hecho todo bien, lo hemos consultado, tiene todos los informes jurídicos necesarios, incluso consultas externas a abogados del Estado y a otras ciudades que han trabajado con convenios similares. Todos lo han visto favorable. A nivel de valoración de la actuación de estos dos clubes estamos muy en desacuerdo y creo que es una pena entrar en estas dinámicas. Desde el principio siempre hemos apostado por sentarnos, entendernos, hablar, y teníamos que ceder todos. Hay que pensar menos en lo mío y más en el momento deportivo de la ciudad. Ellos han elegido esta vía, evidentemente hay un antes y un después, para nosotros también. Hasta ahora hemos apostado por un clima de concordia, nos hemos reunido tantas veces como era necesario, y ellos han querido optar por esta opción, veremos cómo se desarrolla.

« Toni Roig nos venía avisando desde hace ya años de que si esto pasaba él la iba a liar»

¿Cree que la justicia podría paralizar el convenio y las obras?

Sinceramente, confío en que no. Este convenio es el que da la llave para poder ejecutar todas estas actuaciones, en caso de que se paralizasen estas obras sería un problema no solo para la UD sino para el propio CD porque se paralizaría su lugar de juego. Quiero pensar que también han valorado la afectación que puede tener para ellos. Pero sabemos que el trabajo está bien hecho y no va a suponer más que una simple demanda que va a quedar en nada.

¿Sería partidaria de renegociar ese uso exclusivo de Can Misses para evitar la vía judicial con los clubes afectados?

No porque la Liga fue muy clara en ese sentido y porque nosotros entendemos que debemos atender a todos los clubes. Este Patronato de Deportes no gestiona un club o dos, gestiona más de 40 clubes y entidades de diferentes disciplinas, y tenemos la obligación de darle la mejor opción a todo el mundo. Con la UD, según los condicionantes de la Liga era clarísimo y rotundo sobre la peligrosidad y posibles sanciones económicas o de pérdida de la categoría y como ciudad no nos lo podemos permitir. Ni deportiva, ni social ni económicamente.

¿Hay casos de clubes profesionales que compartan estadio con no profesionales?

Hay más casos como el nuestro. Veo que se habla del Inter y del Milan pero ambos están en categoría profesional. Nosotros seguimos esperando un ejemplo como el nuestro porque se nos dice que hay más casos en los que un equipo profesional y uno no profesional comparten. Nosotros hemos hecho esa consulta y no hemos encontrado ningún caso. Se lo hemos pedido al CD y seguimos esperando que nos enseñen cuál es ese caso. Nosotros entendemos que tiene que ser un uso exclusivo. Con esos criterios tan claros de la LFP, por escrito y verbalmente, no queremos poner en riesgo algo tan esperado por nuestra sociedad.

Durante la negociación del convenio con Amadeo Salvo, ¿fue una exigencia del club el uso exclusivo de ambas instalaciones?

No es una exigencia por parte de la UD, lo que se pidió es que ya que la UD hace la inversión íntegra, que tampoco pasa en todas las ciudades, lo que se solicitó es que esa inversión se hiciese con todas las garantías: que el Ayuntamiento gestionase la licencia lo más rápido posible, poner a su disposición espacios para acopiar obras y toda la ayuda viable. Pero esa exclusividad viene predeterminada por todas las exigencias de ascender a Segunda.

Por tanto, ¿la LFP no exigió el uso exclusivo del estadio para la UD Ibiza?

Si me estás preguntando si en ese informe la Liga decía que tenía que ser uso exclusivo, la respuesta es no. Nunca hemos cambiado de argumento. Siempre hemos dicho que todos los condicionantes predeterminaban que la cesión tenía que ser en exclusividad para la UD. Esa palabra no estaba en el informe, pero todo lo demás te lleva a eso: tema de seguridad, cámaras, vigilancia del estadio, pasillos, accesos, usos de las instalaciones... Sería un riesgo muy elevado el hecho de que dos clubes compartieran un mismo estadio, porque de la seguridad se encarga la LFP, no el club ni el Ayuntamiento. Tornos, seguridad interna y externa corre a cargo de la Liga. Si ven que esos indicadores no se cumplen, estás en riesgo de perder la categoría, en eso fueron claros y directos. Esto compartiendo el estadio no se cumplía.

¿Cuál es el plan B del Ayuntamiento si el campo de las pistas no puede albergar los partidos del CD Ibiza en Segunda RFEF?

Había plan A, había plan B, incluso se les ofrecieron diferentes opciones, la más digna para nosotros antes que Can Cantó era el campo central de las pistas, por cuestión de espacio y de césped natural. Pocos equipos de Segunda RFEF van a poder disputar sus partidos en césped natural, eso es un valor añadido. Cualquier futbolista prefiere ir a un club que juega en césped natural. La grada es para mil personas, vistas a Dalt Vila, el espacio deportivo, almacenes, oficina, zona de aparcamiento... El campo de fútbol de la pista va a estar porque la UD, que es quien está ejecutando la obra, necesita que esté. Nosotros hemos hablado con la Federación (RFEF) y en ningún momento nos ha puesto problemas respecto a esta opción. Además, en todas las ciudades cuando hay un ascenso tienen que adecuarse las instalaciones, en esta y en todas las disciplinas.

¿Admite que el Ayuntamiento ha pecado de falta de previsión en cuanto a instalaciones deportivas municipales?

Cuando se produce el ascenso se adecua la instalación. Estos comentarios de que hay de falta de previsión yo no los acepto ni me parecen adecuados. Estamos en un momento histórico en el cual solo en este municipio ha habido tres ascensos en fútbol. Y se nos olvida que venimos de un año y medio de pandemia en el cual este Ayuntamiento no sabía si tendría dinero a final de año para pagar dietas, alquileres o ayudas a autónomos dada la situación de la pandemia. A todos estos que critican, ¿era responsable y lo más prioritario para esta ciudad haber hecho un campo de fútbol hace un año? Nosotros entendimos que no. Y entendemos que no nos ha pillado ningún toro por el hecho de que se están acometiendo todas las actuaciones necesarias y que todo el mundo va a tener un lugar digno donde entrenar y jugar.

¿Qué es lo que más le ha dolido de todo lo que se ha dicho?

No es que me haya dolido, me da pena que no sepamos disfrutar de un momento histórico como este y tan esperado por todos. Creo que se tendría que haber hecho mucho más esfuerzo para entenderse y poder convivir. Ha habido situaciones en las que no se ha tenido voluntad de convivir y sí que me ha dolido personalmente y no lo voy a tolerar que se haya faltado al respeto a los funcionarios de este patronato. Son trabajadores de esta ciudad que siempre han atendido a los clubes lo mejor que han podido. Descalificaciones a técnicos, operarios y miembros de este patronato no se deben tolerar.

Antonio Palma desveló que hay vigente un convenio del Patronato con el CD Ibiza, ¿es así? ¿En qué medida afecta al convenio con la UD?

Tendrá que demostrarlo, nosotros no compartimos esa idea. Estamos muy tranquilos. Tienen que enseñar todos los documentos que tienen. Un tema que han judicializado porque han querido tiene que ir por esa vía.

¿Considera que el convenio humilla a clubes como el Pitiús, tal y como dijo su presidente Toni Roig?

No, para nada. Toni Roig lo sabe perfectamente, aunque ayer dijo que no lo había leído [el convenio] pero que no se fiaba de ese documento. Tiene claro que va a ser totalmente compatible el uso, tanto por la mañana, que podrán convivir, como por la tarde que será una pista de atletismo exclusiva. Hay que recordar que esta pista no es solo de Toni Roig. Hay más clubes de esta ciudad y de otros municipios con los que se ha hablado y agradezco su comprensión, trabajo y tranquilidad al respecto. Al atletismo no le afecta que la UD o el CD entren en una franja de la mañana. Se tomarán todas las medidas de seguridad como se hace en infinidad de pistas y de campos. No estamos inventando nada, se tomarán todas las medidas para que esa convivencia se pueda dar.

« En Cartagena se valoró el retorno por tener un equipo en Segunda División en 24 millones de euros»

¿Pero podrán organizarse campeonatos autonómicos, meetings o concentraciones nacionales de atletismo?

Pueden convivir, aunque la UD esté entrenando, otra cosa es que no haya voluntad de convivir o de coordinar horarios por alguna de las partes. Como se hace en cualquier otra instalación deportiva. Es todo cuestión de voluntad.

Desde hace una década han crecido el número de equipos y usuarios de campos de fútbol pero no se ha construido ninguna instalación. ¿No hacen falta más campos de fútbol?

Tenemos tres campos de fútbol en esta ciudad y habría que preguntar a todos los clubes que no son de fútbol y que no tienen espacio en nuestras instalaciones o las del Consell, si es necesario tener otro campo de fútbol.

Entonces, según los datos que maneja el Patronato, ¿no es necesario otro campo de fútbol?

En principio a nivel de categorías inferiores no. ¿Qué ahora con los ascensos es evidente, palpable y es un hecho? Sí, pero hemos estado conviviendo con total normalidad. La necesidad la tenemos ahora, antes era una recomendación. Es mucho más necesario un pabellón a nivel de clubes que no tienen dónde entrenar. No hay ningún club de fútbol en nuestra ciudad que no tenga donde entrenar.

Y sin embargo, al CD Ibiza se le ha prometido un campo propio.

Sí, hemos trabajado siempre en la opción de que esta situación (estar en el campo de la pista) era provisional y estamos trabajando en un nuevo campo de fútbol en el cual se les dará voz para poder adaptarlo a sus necesidades: dimensiones de vestuarios, salas para oficinas, almacenes...

¿Pero se haría también un convenio de exclusividad con el CD?

Podríamos estudiar todas las opciones, ahora mismo es el usuario único de Can Misses-2 tras la fusión de la Penya Blanc i Blava. Ya tienen un campo en exclusividad. Tendríamos que estudiar la situación. Se ha hablado con ellos de hacer este campo de fútbol para que tengan sus espacios y no en una zona provisional.

¿Cuáles son los plazos y la ubicación del nuevo campo?

Estamos estudiando diferentes opciones, los plazos son lo antes posible. Si puede ser en un año, mejor.

¿Calcularon este grado de oposición por el acuerdo con la UD Ibiza?

Por parte del Club Atletisme Pitiús sí porque Toni Roig nos venía avisando desde hace ya años de que si esto pasaba él personalmente la iba a liar. Lo que me preocupa es que no se esté dando toda la información a los atletas de las circunstancias: que estén tranquilos porque podrán entrenar. Pido que cualquier entrenador o atleta si tiene cualquier duda que se dirija a nosotros. Por parte del CD, sinceramente no esperaba que entrasen en esta dinámica porque las reuniones que hemos tenido con ellos han sido en un clima de entendimiento. Ahora, si ellos quieren ir por esta vía de lo contencioso y demás, pues es un antes y un después en nuestra relación. Ahora no podemos relacionarnos de la misma manera cuando alguien quiere judicializar un tema de convivencia y un tema provisional.

Suena un poco amenazante que hay un ‘antes y después’, ¿qué quiere decir?

No es amenazante, pero también nosotros tenemos que defendernos. Cuando uno judicializa una situación es necesario que ambas partes se comuniquen de manera no tan verbal sino por escrito, para que no haya malentendidos. No puede ser una relación igual cuando tú llevas a alguien a los tribunales, que trabajadores de la casa que han sido insultados tengan esa misma simpatía, o yo misma o el propio alcalde, que recibió acusaciones personales. Al margen de esto, nuestra obligación es el interés general y esta ciudad ahora, con un ascenso a Segunda División, necesita otro campo y es ahora cuando nosotros responsablemente vamos a hacer otro campo de fútbol para albergar también categorías inferiores, que es donde se centra el Patronato.

¿El rugby saldrá del campo de la pista de atletismo?

Con el rugby se ha hablado de que tienen diferentes opciones, una es seguir en las pistas, otra es Can Cantó, otra es Can Misses-2 o incluso las nuevas pistas de fútbol-8. Cuando llegue el momento de hacer el calendario, colocaremos a todo el mundo en función del número de equipos y de instalaciones.

¿Qué actuaciones se harán en Can Cantó para que el Inter Ibiza pueda jugar en Tercera?

El martes estuvimos con el Inter Ibiza analizando Can Cantó, es un estadio donde perfectamente pueden jugar en Tercera. Se les propuso una serie de mejoras que necesitan, como son almacén, oficinas, que es cierto que están muy estrujados. Trabajamos en una primera opción que están estudiando y nos tiene que contestar. Hemos empezado a hacer actuaciones a nivel de pintura, arreglos, el campo hay que nivelarlo, se van a trasladar banquillos del estadio a Can Cantó, y les hemos ofrecido tener gradas supletorias propiedad del Patronato para albergar 200 espectadores más.

¿Cuánto calculan que será el retorno para la ciudad con la UD Ibiza en Segunda?

No tenemos los cálculos al detalle en nuestra ciudad, pero tenemos referencias importantes como la ciudad de Cartagena. Un informe de la Cámara de Comercio de Cartagena valoró en 24 millones de euros la repercusión de tener al equipo en Segunda División, eso nos da muchos datos de lo que va a ser no solo para la ciudad sino para la isla a nivel de esa desestacionalización, actividad comercial y hotelera. Después un aspecto muy importante es el gasto que generan los futbolistas. Jugadores de Primera División, que es otro nivel, se habla de que dejan 4 millones de euros anuales en sus ciudades. Espero que cuando las obras pasen y que todo el mundo esté en su lugar, que los atletas vean que no tienen ningún inconveniente. Confío en que todo pasará, son muchas las voces optimistas y contentas con que esto esté pasando. No es todo el ruido de los que no están tan confiados, son muchos más los mensajes de apoyo y agradecimiento desde el ascenso de la UD Ibiza.