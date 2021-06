La UD Ibiza-Ushuaïa, pendiente de liquidar su deuda económica

La UD Ibiza-Ushuaïa vive inmersa en un periodo de compás de espera y pendiente de poder cerrar la deuda económica que mantiene de la pasada temporada y de resolver los pagos que debe a los jugadores.

Según explicó ayer a Diario de Ibiza el presidente del club, Mariano Esteban, la entidad todavía «no ha recibido todas las subvenciones» y, por lo tanto, «no tiene toda su deuda pagada con los jugadores y proveedores».

«Estamos esperando a liquidar la pasada temporada para poder pensar en la próxima. Queremos dejar ese capítulo completamente cerrado y que haya voleibol el año que viene. Hemos hecho ya la inscripción, aunque nos falta hacer el trámite de pagar los 10.000 euros antes del próximo 2 de julio», aseguró el dirigente, antes de avanzar: «El proyecto para el año que viene será a la baja, como a un 60% menos del último proyecto en cuanto a técnico y jugadores. Mezclaremos más jugadores ibicencos con otros perfiles que hasta ahora no habían tenido oportunidad en la Superliga o que son simplemente más económicos para ese presupuesto más conservador que vamos a tener en comparación al del año pasado».

Así las cosas, Mariano Esteban explicó que están negociando y que hay muchas cosas habladas en lo que respecta al nuevo proyecto y a la plantilla, aunque, a día de hoy, «aún no hay nada cerrado».

«Estamos empezando a hablar con gente porque, lógicamente, no podemos quedarnos parados, pero no hemos concretado nada porque nuestra prioridad ahora mismo es cerrar lo del año anterior. Tenemos al nuevo técnico bastante avanzado, pero no cerrado todavía».