Raúl Garrido: «Vamos a soñar con hacer grandes cosas»

Raúl Garrido (Valencia, 48 años) admitió ayer que es «bonito y emocionante» regresar a Ibiza para dirigir al CD Ibiza en Segunda RFEF tras su paso como futbolista por la SE Ibiza hace una década. El nuevo entrenador de los rojillos reconoció durante su presentación oficial, ayer en las bodegas Ibizkus, que se decantó por el club que preside Antonio Palma por «el gran entusiasmo y la ilusión» que mostraron por él, además de por haber vivido «situaciones muy especiales» en la isla, donde aseguró sentirse «muy querido, respetado y valorado».

Garrido aseguró que la afición «estará orgullosa del equipo», ya que pretende construir un plantel «intenso, atrevido y valiente» basado en unos valores «innegociables» como «el esfuerzo» para ser «competitivos».

«Soy muy consciente de que el grupo y la categoría van a ser dificilísimos, de una exigencia altísima, pero vamos a luchar contra quien sea y donde sea», dijo en referencia al debut del equipo en Segunda RFEF.

El preparador valenciano confía en que el club configure «la plantilla más competitiva posible» y prefirió no marcarse objetivos. «Nos va a costar porque peleamos contra gigantes y nuestro presupuesto quizá no esté a la altura de esos gigantes. Pero no renunciaremos a nada, vamos a soñar con hacer grandes cosas», advirtió el exfutbolista de la SE Ibiza entre 2007 y 2009.

Asimismo, Garrido se refirió a la polémica por el cambio de sede del club a consecuencia del convenio firmado por el Ayuntamiento y la UD Ibiza. «Estoy muy tranquilo, ojalá sea en Can Misses, si nos tenemos que marchar a 20 metros con el césped natural, bueno, donde sea será el mejor escenario posible. Estoy entusiasmado, si es en las pistas, o no sé cómo nombrarlo, será ahí, pero iremos a tope».