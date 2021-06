CD Ibiza y CA Pitiús valoran una demanda conjunta contra el convenio de Can Misses

Dos de los clubes afectados por el documento que permitirá al club que preside Amadeo Salvo hacer uso exclusivo del estadio municipal y uso parcial de la parte central de las pistas de atletismo estudian interponer a partir de mañana un recurso contencioso con el fin de defender sus derechos ante lo que consideran un grave perjuicio a sus intereses.

Fuentes del CD Ibiza explicaron que el convenio por el que deben abandonar el estadio de Can Misses para su uso en exclusividad por parte de la UD Ibiza en Segunda División sigue «en manos de los abogados» y admitieron que se está estudiando la vía judicial, aunque prefirieron «no confirmar ni desmentir» que a lo largo de los próximos días se interponga dicho recurso contencioso, en el que trabajan abogados de Madrid y de la isla.

También desde el Club Atletisme Pitiús señalaron que la demanda conjunta «es una posibilidad», aunque no creen que se notifique este mismo lunes. Según explicó su presidente, Toni Roig, el Ayuntamiento de Ibiza ha confirmado al club de atletismo que la UD Ibiza tendrá el uso exclusivo del campo de césped natural todos los días de 8 a 15 horas, un privilegio que preocupa enormemente a los usuarios de la instalación.

«Estamos a la espera de informes porque el Ayuntamiento me dice que nos va a dar casi todo [las reivindicaciones del club] pero no es menos cierto que hay una entidad que tiene firmado que hasta las tres, todos los días, es el dueño de aquello, incluso pudiendo ampliar los horarios de entrenamiento en casos puntuales», manifestó Toni Roig, quien recordó que es el Ayuntamiento el que «tiene el deber y la obligación de poner instalaciones» a disposición de los atletas «y no tener que ir a pedir a terceros», en este caso la UD Ibiza, la entrada a un recinto municipal. «Esto se tiene que hablar y resolver. Luego, todas las expectativas están abiertas, vamos a defender nuestros intereses como club y como ciudadanos del municipio de Ibiza hasta donde haga falta», advirtió Roig.

A la espera de nuevas reuniones entre el Ayuntamiento y los clubes afectados, cada vez se ve más cerca la vía judicial en el ‘caso Can Misses’.