Robe Moreno: «Yo soy el típico futbolista que termina muerto»

Roberto ‘Robe’ Moreno (Sevilla, 04-12-1997), el primer refuerzo en ser anunciando por la Peña Deportiva de cara a la próxima temporada 2021-22, cuenta ya las horas para incorporarse a la disciplina del club santaeulaliense y ponerse a trabajar con su nuevo equipo bajo la dirección del técnico Manolo González. El mediocentro sevillano, que confiesa que «nunca» ha visitado Ibiza, ha asegurado a Diario de Ibiza que está tremendamente «ilusionado» con su nueva vida en la isla y motivado «al máximo» para encarar su nueva experiencia deportiva en Santa Eulària.

«Estoy con un poco de inquietud porque nunca he estado antes allí. No he tenido la suerte nunca de conocer la isla y cuando vas a un equipo nuevo y a competir a otra Liga siempre se sienten algunos nervios. Pero eso no quita que tenga muchísima ilusión y muchísimas ganas», afirma el futbolista hispalense, a la vez que señala: «El reto de empezar en un equipo nuevo y en un grupo de competición también con rivales nuevos en la Segunda RFEF es algo que me motiva y que me gusta. El Grupo III será complicado porque hay equipos de muy buen nivel. Nosotros tenemos que empezar a trabajar y a creer en nuestro trabajo para tratar de hacerlo bien y quedar lo más arriba posible».

En cuanto a su apuesta por la Peña Deportiva, el mediocentro comenta que fue una decisión «rápida» porque no se la tuvo que «pensar mucho».

«Yo ya conocía a la Peña Deportiva y me pareció un proyecto ilusionante. Y no me lo tuve que pensar mucho, la verdad. Me gusta bastante seguir toda la Segunda B y sabía perfectamente que clase de equipo es y también lo que ha estado haciendo estos años atrás. La Peña es un equipo que ha estado haciendo las cosas muy bien. Y eso para mí es muy importante», reconoce Robe Moreno con sinceridad.

El futbolista sevillano, que se reencontrará en la plantilla de los de Santa Eulària con Sergio Chinchilla, que también se ha incorporado a la Peña como refuerzo desde el Don Benito, apunta: «Lo he tenido de compañero y la verdad es que con él me llevo muy bien. Pienso que su fichaje ha sido un acierto también por parte del club. Tanto para él, como para mí, que llegamos nuevos, va ser una ayuda en ese sentido porque no es lo mismo llegar solo a un sitio nuevo, que junto a un compañero al que ya conoces de antes».

Comenzar desde cero

En cuanto a sus capacidades y a lo que él puede llegar a darle al conjunto peñista para potenciarlo, el mediocentro andaluz subraya que, por encima de todo, va a ofrecerle una entrega total.

«Sobre todo puedo decir que voy a dar el cien por cien en todo. Voy a trabajar como el que más. Y, a partir de ahí, a coger confianza para poder conseguir el ritmo cuanto antes. Como mediocentro suelo ser más defensivo, es donde más cómodo me siento jugando, pero este último año en el Don Benito también he jugado un poco más adelantado», expone Robe Moreno, que, además, explica sobre sus sensaciones de cara a su estreno con la Peña Deportiva en la Segunda RFEF: «Llego a un sitio nuevo, a un grupo nuevo, con un entrenador que también es nuevo en el club, y a una categoría que, aunque va a ser, más o menos, igual que era antes la Segunda B, también va a ser una categoría nueva con este formato actual. Y todo eso son alicientes para mí. Estoy seguro de que con trabajo la temporada la vamos a sacar bien».

Con un nuevo horizonte deportivo abierto para explotar sus cualidades y virtudes futbolísticas al servicio de la Peña Deportiva, Robe Moreno manifiesta que siente que la temporada 2021-22 va a ser un gran año para los de Santa Eulària.

«Estoy deseando llegar y empezar a entrenar para ponerme a trabajar para encarar el inicio de la Liga lo mejor posible», confiesa el hispalense, al tiempo que adelanta: «Yo soy el típico futbolista que lo da todo en el campo y que termina los partidos muerto porque lo entrego todo. Sí es verdad que, aunque no sea lo normal en un pivote defensivo, me gusta también llegar al área y sumarme al ataque. Tengo buen remate de cabeza y estos últimos años se me ha dado bastante bien. Voy bien por alto y este último año he tenido la suerte de hacer dos goles. La verdad es que me gusta entrar desde atrás sorprendiendo y subir también en los córners».