Cristina Ferrer: «No digo que no vuelva a competir por ocio»

La karateca ibicenca Cristina Ferrer vive días muy emotivos, tras su reciente anuncio de que deja la alta competición. La luchadora del Club Samyd asegura que esa decisión la tenía ya muy «premeditada» y que «en nada» ha influido «el hecho de no poder acudir finalmente a los Juegos Olímpicos de Tokio».

«Tengo 33 años y la ilusión era dejarlo definitivamente en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la decisión de dejar definitivamente la alta competición estaba tomada ya de antemano», afirma la deportista isleña, a la vez que explica: «Dejo la competición tal y como yo la entiendo ahora, es decir, con la selección española y en la Premier League de kárate. No digo que no vuelva a luchar más adelante en alguna competición que me motive, pero será porque me hace ilusión y por ocio».

Cristina Ferrer, que en este 2021 ha vivido unos meses muy complicados para ella, tras sufrir la primera lesión ósea de toda su carrera con una fractura en su mano izquierda, señala que considera que ha llegado el momento de darle un giro a su vida y pensar en otras cosas.

«Tengo 33 años y hubiera podido seguir. Es una decisión difícil, pero quiero hacer otras cosas. Mi idea es seguir como entrenadora. Quizás dentro de un año o de dos, si hacen un equipo que me ilusione y tengo ganas de volver a luchar de nuevo no descarto que vuelva para hacer alguna competición», concluyó la laureada karateca isleña, una deportista brillante que a lo largo de su carrera atesora un palmarés envidiable, con un subcampeonato del Mundo, dos campeonatos de Europa y tres bronces europeos, a los que une un oro europeo universitario, siete campeonatos y seis subcampeonatos de España, cinco bronces nacionales, dos oros y dos platas en el campeonato de España Universitario, dos Medallas al Mérito Deportivo (Universidad de Barcelona), un reconocimiento como Mejor Deportista de Ibiza (2009) y una Medalla al Mérito Deportivo (INEFC Barcelona).