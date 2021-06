Toni Roig: «El CA Pitiús goza de una respetabilidad nacional que en Ibiza no se le ha dado»

Toni Roig, presidente y entrenador del Club Atletisme Pitiús, continúa muy disgustado con la situación en la que se encuentra su club y el atletismo ibicenco en general debido a la falta de instalaciones para desarrollar su actividad, tras el convenio de cesión de uso realizada a la UD Ibiza de Can Misses. El presidente del CA Pitiús asegura que se mantiene a la espera de una pronta contestación «por escrito» por parte del Ayuntamiento de Ibiza a la petición que registró este jueves para conocer al detalle los horarios de los que podrán disponer los atletas del club y de la isla para poder llevar a cabo sus entrenamientos y sus competiciones. El dirigente del CA Pitiús explicó ayer a Diario de Ibiza que una vez que sepan con precisión los horarios que les conceden, «en base a eso», ya «actuarán».

«Estamos esperando que me den por escrito los horarios que se comprometieron a viva voz a darme. Porque una cosa es lo que te digan, pero luego hay un convenio firmado en la que se cede una instalación. Entonces, habrá que hablarlo y saber hacia dónde va este asunto. Y en base a eso y a otras creencias que podamos tener, actuaremos», aseguró Toni Roig, contrariado, al tiempo que indicó: «Que a un club como el nuestro, con 46 años de historia, que hemos compartido una instalación por necesidad, y que nos llevamos llevado bien con dos equipos de rugby, se nos meta ahora otro equipo de fútbol a entrenar y otro a jugar, dice bien a las claras, como comprenderás, el respeto que se ha tenido hacia el atletismo».

Menoscabo al CA Pitiús

En este sentido, el presidente del y entrenador del CA Pitiús subrayó que su club «goza de una respetabilidad a nivel nacional» que aquí en Ibiza «no se le ha dado».

«Una cosa es hablar y que te digan qué bueno eres, y otra distinta es darte los medios para que sigas creciendo como club. Que se ve que a otros sí se los dan, mientras que al nuestro, como se ve que es de casa, pues lo menoscaban», manifestó Toni Roig, que también agregó: «En la zona interior de las pistas de atletismo no existe ningún campo de fútbol ni de rugby. Es una zona de recepción de lanzamiento donde caen todos los artefactos y en la que, en todas las pistas de España que se dedican al atletismo, se destina a que los atletas hagan allí descargas, calentamientos y circuitos. Una serie de cosas para las que a partir de ahora estaremos muy limitados».

Así las cosas, el rector del CA Pitiús ahondó en que habrá que ver ahora qué «encaje» tendrá todo este asunto durante los fines de semana.

«Hablan de dos clubes de rugby, pero no es verdad. Son dos clubes de rugby con más de un equipo en cada uno de ellos, que también tienen que entrenar y que jugar. Por lo tanto, lo chocante de todo este asunto es ver la falta de campos que hay, que ya se pensara en dar en exclusividad el uso de Can Misses a la UD Ibiza, y que el objetivo prioritario del Ayuntamiento fuera construir un nuevo pabellón cubierto. Es algo que no tiene mucha lógica», apuntó, con disgusto, Toni Roig

«Si un día Lúa Mar Alvado llega a ser olímpica querrán venir a hacerse la foto»

Toni Roig cree que no se está teniendo en cuenta los obstáculos que están poniéndoles a los atletas. Entre los graves perjuicios que les causa el hecho de no poder utilizar la pista de atletismo de Can Misses para entrenar, Toni Roig destaca, entre otros muchos, el caso de la joven Lúa Mar Alvado, campeona y récord de Balears de lanzamiento de martillo, que está clasificada para ir a los campeonatos de España sub-20 a principios de julio y que tendrá que irse a Mallorca a entrenar.

«Solo le queda este fin de semana para poder preparase. Y como ya han empezado las obras en Can Misses, pues, tendrá que irse a lanzar a Palma. Es una chica que lleva muy poco tiempo y que tira a 50 metros en los entrenos, que está la décima o undécima del ránking y que tiene mucha progresión», detalla Toni Rouig, que además señala: «Gracias a Dios, el año que viene intentaremos llevarla a un Centro de Alto Rendimiento en Balears o en la península para que pueda estudiar y entrenar cómodamente, aunque los fines de semana vendrá a Ibiza a competir y a entrenar. Y, a ver cómo lo arreglaremos. A veces, cuando escucho hablar a alguna gente, creo que se piensan que están refiriéndose a cuatro niños que están por ahí revoleteando por la pista de atletismo de Can Misses y nada más. Si Lúa Mar Alvado llega algún día ser olímpica, seguro que entonces todos querrán venir corriendo para hacerse la foto».