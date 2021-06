Joan Piera: «Con el CD Ibiza tenía dudas por el lío con el campo y que no tenían los fichajes muy claros»

Joan Piera (Pego, Alicante, 03-02-1996) se ha destapado esta temporada en el Portmany como un delantero de enorme calidad, desborde y olfato goleador, cualidades que le han servido para acabar firmando por la Peña Deportiva en su nueva etapa en Segunda RFEF. Además de ser un gran profesional y un buen compañero, como le describen amigos de vestuario, este alicantino de 25 años y fisioterapeuta de profesión ha deslumbrado al fútbol balear no solo por los 11 goles anotados en 19 partidos, sino por la sensación constante de peligro que genera en el área rival y por su versatilidad en tareas ofensivas. Ahora llega a Santa Eulària con el objetivo de prolongar su cosecha goleadora y experimentar momentos como el que vivió la Peña en el ‘play-off’ de ascenso a Segunda hace menos de un año.

¿Cómo se ha forjado su fichaje por la Peña Deportiva?

Pues contactaron el club y mi representante, me dijo que teníamos esta opción, había un par de equipos de la categoría en la península y también el CD Ibiza, pero fue la opción que más me gustó. Me habían hablado muy bien del club, conozco muy bien al ‘Tito’ Labi que está ahí en la Peña. Es un club que tiene una estabilidad muy buena en la categoría, hizo una gran temporada el año pasado, y es un buen proyecto para seguir creciendo. Como estoy a gusto aquí en la isla, decidí quedarme.

¿Que hace solo un año deslumbrara a nivel nacional con su gran ‘play-off’ de ascenso a Segunda ha sido determinante para su fichaje por la Peña?

La verdad es que sí. Jugar así un ‘play-off’ de esas dimensiones revaloriza mucho a los futbolistas, tenían un mercado muy amplio después y si hubieran ascendido habría sido lo más. Sí que este fue uno de los motivos.

¿Al final la decisión estaba entre la Peña y el CD Ibiza?

Con el CD Ibiza tenía dudas por el lío con el campo y que no tenían los fichajes muy claros, y por no esperar a nada decidí cerrarlo con la Peña.

¿El objetivo con la Peña debe ser intentar subir a Primera RFEF?

Es un poco extraño porque nos han cambiado el grupo, ya no jugamos en la Comunidad Valenciana. Jugaremos contra catalanes, aragoneses y nos tocará ir hasta Soria. Es un grupo nuevo, una experiencia diferente, pero yo creo que la Peña va a estar arriba y va a luchar por todo como ha estado haciendo las últimas temporadas.

¿En qué medida puede afectar la marcha de Raúl Casañ, que lo era todo en la Peña Deportiva?

Raúl era una persona muy querida dentro del club y muy buen entrenador según me han comentado. Pero mucha gente me ha hablado muy muy bien de Manolo [el nuevo entrenador] y ha hecho un cuerpo técnico que también conozco a algún miembro y pienso que todos vamos a hacer una buena temporada.

Para quien no le haya visto jugar, ¿qué va a aportar en el equipo peñista, qué van a ver los aficionados?

Yo me caracterizo por darlo todo todos los partidos hasta que me muera en el campo. Por la altura que tengo (supera el 1,90) domino el juego de espaldas a la portería y el juego aéreo pero siempre me han dicho que para lo alto que soy voy bien de velocidad y me gusta bastante jugar a los espacios y a la espalda de la defensa.

¿El Portmany le ha permitido explotar todas sus virtudes y mejorar el aspecto goleador respecto a temporadas anteriores?

Los dos últimos años que estuve en Villarreal, en el Roda, no entraba la bola y no pude hacer gran cantidad de goles pero aprendí mucho de esa época y este año me ha ayudado con el Portmany a eso que me faltaba. Al final los delanteros vivimos de los goles, si no los metes no eres nadie y si los metes te quiere la gente. Me ha ayudado bastante, tanto el cuerpo técnico como los compañeros.

¿Se marca algún objetivo personal o cifra goleadora para esta nueva etapa con la Peña?

No me marco ninguna cifra, voy a intentar ayudar en todo lo que me diga el míster, que el equipo sume puntos gracias a mí ya sea con goles o con trabajo.

Solo tiene 25 años. Si esta temporada sigue rentabilizando su trabajo con goles, ¿se ve dando un nuevo salto de categoría?

La verdad es que sí. De hecho hay muchos jugadores en Primera RFEF que hace nada estaban en Tercera. Los delanteros vivimos de los goles y si los metes, asciendes de categoría tengas la edad que tengas. Para eso estamos, para intentar marcar goles y ascender. No me pongo techo.