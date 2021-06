«El deporte es un escenario perfecto para relacionarlo con la vida misma»

‘La importancia de la educación de las emociones en la familia. El deporte como herramienta’. Ese es el título con el que se presenta la charla de psicología deportiva para padres e hijos que va a ofrecer en Ibiza. ¿Qué puede destacarnos de su visita a la isla?

Me hace mucha ilusión poder hacer esta charla en Ibiza porque Paco Vázquez es súper buen amigo mío. Hicimos una gran amistad cuando él estuvo en Málaga haciendo su transición de jugador a entrenador y compartimos allí bastantes cosas. Llevo muchos años en la cantera del Unicaja de Málaga y me encanta formar y educar, sobre todo, a través del deporte. Y a lo que me dedico, tanto con adultos como con niños, es a utilizar el deporte como vehículo sanador.

¿Qué objetivos se marca con su jornada en el campus de baloncesto de Paco Vázquez ?

Trabajo no solo con personas dedicadas exclusivamente al deporte, sino que también lo hago con gente que se dedica a otra profesión y que utiliza el deporte como vía de mejora. Creo que mi trabajo es súper válido y que obtiene resultados siempre. Y poder estar en el campus, en un mismo sitio, junto con padres e hijos, y con entrenadores y jugadores, para tener un mismo diálogo y la misma meta, me parece que es algo muy bonito. Normalmente, siempre tienes que diferenciar por separado cuando una charla es para padres, para hijos o para jugadores y entrenadores. Y si ese triángulo que forman padres, jugadores y entrenadores es capaz de volver a casa y poner luego en práctica las mismas cosas y emociones para mejorar la formación y llegar más lejos, entonces, creo que todos podremos estar agradecidos. Pienso que esta charla es una buena oportunidad para echar una mano y ofrecer unos buenos consejos a la gente de Ibiza, en este caso.

No solamente está relacionada con el baloncesto, sino que su experiencia profesional abarca muchos otros ámbitos dentro del deporte, ya que es entrenadora de un equipo de voleibol y ha trabajado también en la ‘Rafa Nadal Academy’ de tenis.

Sí. La ‘Rafa Nadal Academy’ me llamó para participar en el inicio y desarrollo del proyecto y pasé allí dos años como coordinadora y psicóloga. Actualmente sigo también con tenistas más profesionales y amateurs, me dedico al atletismo, a deportes de invierno, al pádel y a otros muchos deportes con los que trabajo. Pero el fin último de todo esto es mejorar la calidad de vida profesional y humana, a través de una gestión inteligente de las emociones y de cómo afrontamos los retos y cómo nos afectan las dificultades. Creo que el deporte es un escenario perfecto para relacionarlo directamente con la vida misma y con lo que nos toca vivir.